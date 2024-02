“¿Ya no es drogadicto?”, cuestionan al canciller Álvaro Leyva porque firmó el decreto de nombramiento de Armando Benedetti después de hablar abiertamente de su adicción

El canciller Álvaro Leyva tuvo que tragarse un sapo grande con el nombramiento de Armando Benedetti en la embajada de Colombia en la FAO, con sede en Roma, Italia.

El jefe de la diplomacia en Colombia no tiene buena relación con el barranquillero. De hecho, durante el tiempo en que Benedetti fue embajador de este país en Venezuela no le rindió cuentas, no le obedecía y siempre tuvo contacto directo con el presidente Gustavo Petro.

Además, tras la salida de Benedetti, en medio del escándalo por la filtración de sus audios de WhatsApp donde él le hablaba a la exjefe de gabinete Laura Sabaria de 15.000 millones de pesos que, al parecer, habían ingresado a la campaña presidencial de Petro, Álvaro Leyva fue uno de los funcionarios del gobierno que más protagonizó fuego amigo.

Presidente Gustavo Petro posesiona al Embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

De hecho, habló en una conferencia de una supuesta adicción del embajador Benedetti.

“Me parece muy gracioso, en medio de todo es movimiento de noticias, es decir, a Benedetti cómo se le puede creer, es que es increíble”, dijo.

Y siguió: “Él mismo dice que ‘yo soy un drogadicto’. Pónganse ustedes a pensar, ¿a ustedes les parece que es una buena fuente?”, manifestó Leyva contra su subalterno.

Hoy, cuando Gustavo Petro decidió reencauchar a Armando Benedetti, al parecer como estrategia porque conoce como pocos los secretos de la campaña presidencial, Álvaro Leyva fue quien firmó el decreto de su nombramiento. Es más, él tendría que posesionarlo, según lo establece la ley.

El canciller Álvaro Leyva. | Foto: juan carlos sierra-semana

“Nómbrese al señor Armando Alberto Benedetti Villaneda (...) en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con sede en Roma, República Italiana”, se lee textualmente en el decreto.

¿Cambió de posesión Leyva? ¿Ya no piensa que Benedetti es drogadicto? El Canciller no se ha referido al tema porque él hoy es quien está en un papel incómodo en el Gobierno ya que en teoría jurídica está suspendido de su cargo por la Procuraduría durante 3 meses por el escándalo de los pasaportes y el jefe de Estado no ha acatado la decisión disciplinaria.

Armando Benedetti y Laura Sarabia. | Foto: redes sociales

En redes sociales, los comentarios no se han hecho esperar. La congresista de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, dijo que la ruptura institucional, de la que habla Gustavo Petro, “es de ellos mismos contra ellos mismos”.

Y es que no es secreto que dentro de los explosivos audios de Armando Benedetti, el barranquillero soltó una frase contundente a Laura Sarabia: “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, dijo en su momento.