Catherine Juvinao cuestiona las intenciones del Gobierno con la reforma al Código Electoral: “¿Quieren pagarle las elecciones a Alexander Vega?”

La reforma al Código Electoral causa polémica al interior de los aliados del Gobierno en el Congreso de la República. El Pacto Histórico, la Alianza Verde y algunos congresistas del Partido Liberal han expresado su preocupación por la poca transparencia del proyecto y por un posible favorecimiento al registrador, Alexander Vega, por medio de puestos de libre nombramiento y remoción a su disposición.

La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, se manifestó en contra de la iniciativa del Ejecutivo en Comisión Primera de Cámara. En su intervención, hizo una delicada acusación en contra del Gobierno nacional, sugiriendo que le están “pagando” las elecciones al registrador.

Tal como ocurrió con la reforma aprobada durante el gobierno Duque, la representante dijo que, si no se da el debate necesario, la Corte Constitucional puede volver a tumbar el Código Electoral aprobado por el Congreso.

“El Código Electoral va a volver a salir mal, pero lo peor es que el Gobierno nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo”, dijo la representante.

En el recinto, donde se encontraban el ministro del Interior, Alfonso Prada, y viceministro, Gustavo García, reaccionaron a lo dicho por Juvinao. A pesar de esto, la representante lo sostuvo: “Sí, yo me pregunto, yo me pregunto”.

“¿El Gobierno nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay. Así que, de nuevo, a Alex Vega no hay que pagarle ningún favor, ningún favor. Yo, desde la bancada Verde, no me voy a prestar para que nos embutan, me perdona el término, el Código Electoral en tres semanas. Es una falta de respeto y este Congreso no lo puede aceptar”, dijo Juvinao.

Luz María Múnera, representante del Pacto Histórico, respondió pidiendo respeto de parte de Juvinao para los congresistas de la colectividad y para el mismo presidente Gustavo Petro.

“Aquí no hay favores a ningún registrador y menos al que hoy está. El trabajo que está haciendo el compañero Alirio Uribe con ese proyecto es bastante serio, así que exijo respeto al Pacto, a los congresistas y al presidente de la República”, dijo la representante antioqueña. Uribe, sin embargo, tomó distancia del proyecto y también manifestó críticas al mismo.

Múnera le pidió a Juvinao que presente pruebas de sus acusaciones: “Lo que usted está diciendo, ¿dónde está escrito o como lo demuestra? Si no, señora, respete. Descarada”.

Juvinao respondió a la acalorada reacción de la representante del Pacto Histórico: “Estoy haciendo una pregunta que es absolutamente legítima. Lo que me parece descarado aquí es que el Gobierno, que dice que la Registraduría les robó 500 mil votos en la lista del Congreso, me pregunto yo cómo con este antecedente es el mismo Gobierno que le mete mensaje de urgencia a esto”.

“¿Acaso el Gobierno no es el del cambio? ¿Acaso este Congreso no es el del cambio? A quienes dentro de la coalición de Gobierno les parezca un descaro hacer preguntas, pues qué pena. Voy a seguir siendo descarada porque yo no soy ninguna borrega”, sostuvo durante su intervención.

Alfonso Prada, ministro del Interior, intervino luego, asegurando que “no es cierto que haya un pacto o un acuerdo entre el Gobierno y el registrador. Es completamente falso”.

A su vez, garantizó que si es necesario extender el tiempo para revisar todo el articulado, el Gobierno lo hará. De esa forma, el mensaje de urgencia, que se pide retirar desde el Pacto Histórico y otros sectores alternativos, no es una “camisa de fuerza” para el debate.

Sobre la ponencia, a la cual se opuso la misma bancada del Pacto, se presentará una versión consensuada la semana entrante. El debate se aplazará y no se llevará a cabo el próximo jueves, dado que Prada lo considera inoportuno.