¿Cuántas curules en el Congreso quiere el ELN? Pablo Beltrán responde

El pasado 21 de noviembre se instaló oficialmente la reanudación de los diálogos de paz entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN, en Caracas, Venezuela.

Desde ese día las partes están trabajando a toda máquina para ajustar detalles de la mecánica que tendrá la negociación en este primer ciclo, que durará hasta el 15 de diciembre.

Las reuniones se están adelantando en un ambiente positivo y las partes quieren lograr acuerdos lo más pronto posible en algunos puntos específicos como, posiblemente, unos protocolos para pactar el cese al fuego. Sin embargo, ha quedado claro que toda decisión será tomada por las dos delegaciones y hasta que haya un acuerdo concreto no se hará anuncio alguno.

Como una de las críticas que ha recibido este proceso de paz gira alrededor de la posible elegibilidad política en el Congreso de la República, Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN respondió a esas personas.

Aclaró que, por ahora, la delegación está concentrada en la negociación y en buscar los cambios sociales planteados en la agenda de diálogo. “El ELN no está pidiendo nada y eso es importante aclararlo”.

Sobre el tema de la presencia en el Congreso, Beltrán dijo que “muchos nos preguntan ¿cuántas curules quieren en el Legislativo? Y la respuesta es que no las necesitamos porque el problema es Colombia”.

Aclaró que la prioridad para el ELN es la participación ciudadana en los diálogos sociales y que por eso, hay tres puntos de la agenda pactada que tocan ese asunto. De esta manera queda claro que para la guerrilla no es una prioridad tocar el tema de las curules en el Congreso, tal y como quedó pactado en el Acuerdo de Paz con las extintas Farc-EP.

Beltrán indicó que la misión con la que llegó la delegación del ELN a la mesa de diálogo es la de construir caminos para hacer parte de los cambios que la sociedad colombiana está pidiendo. “Esta mesa debe ser un instrumento de cambio dentro de esa ola de cambios que pide el país. Los cambios no serán automáticos, debe ser una transición y en eso estamos trabajando. La misión del ELN es de reconciliarnos, de construir una nación de paz y equidad y por eso estamos acá sentados”.

Así mismo indicó que la presencia de José Félix Lafaurie como negociador indica que la mesa de diálogo tiene una diversidad de sectores y que eso será positivo para la negociación. Aseguró que quienes critican las conversaciones, deben tener claro que no será un intercambio de posturas para beneficiar a unos u otros.

“Estas mesas no se pueden ver como un trueque de favores, hay que cambiar a Colombia y por eso es importante que la sociedad tenga voz. En ese sentido vamos a trabajar así que no nos concentraremos en críticas que no aportan a la mesa de diálogo”.

Se espera que en las próximas horas las partes entreguen un comunicado anunciando los primeros acuerdos sobre las dinámicas de la mesa de diálogo que será por ciclos y tendrá la posibilidad de tener varias sedes. Esto quiere decir que el segundo ciclo podría hacer en otro de los países garantes.

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha dicho que este proceso de paz se hará con calma, pero con pasos firmes para demostrar a Colombia que la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro funcionará y cumplirá con los objetivos planteados.