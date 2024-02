A pesar de su renuncia, la oposición insistirá en adelantar moción de censura para lograr una destitución simbólica de Astrid Rodríguez

“A la Ministra del Deporte la tumbamos los 32 senadores que firmamos la moción de censura. Que se haya apartado del cargo a menos de 24 horas del regreso a sesiones del Congreso no es casualidad. ¡Colombia y Barranquilla se respetan! Mantendremos el debate para demostrar la verdad”, dijo el congresista de Cambio Radical.

El senador Luna aclaró que aunque la ministra haya renunciado, la plenaria puede seguir adelante con el debate de moción de censura y que por esa razón pedirán al presidente Iván Name que ponga en la agenda de la corporación dicho debate.

“No, la Constitución es clarísima al señalar que la renuncia de un ministro o la declaratoria de insubsistencia no evita que la moción de censura pueda adelantarse, motivo por el cual quienes hemos firmado acordamos que vamos a adelantar el debate. Creo que el precedente que el Senado de la República debe enviar es contundente. Acá no podemos tener servidores públicos mediocres ni servidores públicos que no estén comprometidos con el desarrollo del país”, reiteró.