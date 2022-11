Advertencia de Gustavo Bolívar: “La oposición se está moviendo y, si la dejamos marchar sola, construirá un relato de país inconforme”

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, parece que no supera la tusa que le dejaron las movilizaciones en favor de los tres primeros meses del gobierno de Gustavo Petro y que no contaron con una asistencia como la que él esperaba.

Este martes 29 de noviembre, en un video que realizó junto al congresista Alirio Uribe, donde divulgó cómo jugaría el Pacto Histórico en las elecciones regionales del 2023, Bolívar aprovechó el espacio para recordar la importancia que tienen las movilizaciones en las calles. Y mucho más, según él, cuando la oposición al gobierno se está manifestando de forma constante.

“Hace poco hicimos una convocatoria para que la gente saliera a defender al gobierno y las reformas porque la oposición se está moviendo, están haciendo marchas. Si los dejamos marchar solos, van construyendo un relato en el sentido de que el país está inconforme, que está saliendo a las calles y quieren tumbar al gobierno”, dijo.

Agregó: “Tenemos que salir a mostrar la fuerza, que somos más los que queremos las reformas y los que apoyamos al gobierno”.

Recordó que el sábado 26 de noviembre, el presidente de México, Manuel López Obrador, convocó a la ciudadanía que lo respalda a las calles y concurrió mucha ciudadanía.

“Aquí tenemos que hacerlo, sé que a muchos no les gusta, pero hay que mantener la sociedad activa, la movilización, contribuye a que nosotros también podamos defender al gobierno y las reformas que estamos haciendo”, añadió.

Bolívar hizo la advertencia porque viene un 2023 clave para el gobierno de Gustavo Petro. En el primer semestre, según él, el Legislativo estudiará las reformas a la salud, la pensional, la laboral, la agraria, entre otras.

“El poder popular para un lado es para defender al gobierno y por el otro para defender la agenda legislativa del cambio. Viene el estudio de importantes reformas. Vienen muchos temas y si la gente no está en la calle, no se harán esas reformas. Luego, ese poder popular lo potencializamos para que se exprese políticamente en las elecciones de octubre de 2023″, dijo el congresista Alirio Uribe.

En las movilizaciones pasadas quedó evidenciado que el grueso del Pacto Histórico dejó solo a Gustavo Bolívar. Incluso, algunos de sus líderes más cercanos consideraron que hubo un “complot interno para que no funcionaran las marchas”.

El propio Bolívar, visiblemente molesto, así lo dejó entrever en su cuenta personal de Twitter cuando argumentó por qué los colombianos no respaldaron en las movilizaciones la gestión de Gustavo Petro en los tres primeros meses de mandato.

“No salieron a las calles quienes no tienen cómo transportarse, los que piensan que Gustavo Petro no necesita medir su respaldo en las calles. Respetable opinión. Los que usan a Petro para llegar, pero lo olvidan. Y los mezquinos: no van si convoca otro. Viven en competencia interna. Miren sus cuentas, ni una mención”, dijo.

El tema no quedó ahí. SEMANA reveló en su más reciente edición que el presidente le manifestó su molestia a la bancada del Pacto Histórico en una reunión hace algunas semanas en Bogotá. Al fin y al cabo, él estima que la oposición aprovechó lo ocurrido para confundir a la opinión pública y hablar del descontento ciudadano en el arranque de la nueva administración.