Confidenciales La molestia en la izquierda con Gustavo Bolívar por el pobre resultado de la marcha a favor del Gobierno Petro

A Gustavo Bolívar no le salió bien la convocatoria a la marcha este martes para respaldar la gestión del presidente Gustavo Petro en los primeros tres meses de gobierno. Contrario a lo que se esperaba, las movilizaciones no fueron concurridas.

SEMANA conoció que en la Casa de Nariño hay incomodidad con el senador, pero nadie se atreve a pronunciar una palabra. De hecho, algunos funcionarios estiman que el propio presidente Gustavo Petro debería tomar cartas en el asunto.

En la Alianza Verde, algunos congresistas quedaron inconformes, y en el Pacto Histórico, el partido de Bolívar, la molestia es mayor, pero algunos congresistas lo expresan en voz baja. Esta revista conoció que un sector de la bancada pretende hablar del tema directamente con Petro.

Bolívar lideró exclusivamente las movilizaciones, fijó fecha, hora y desplazamientos. La Casa de Nariño no organizó el tema. Tampoco el presidente Petro y ni siquiera hubo convocatoria interna para acompañar los desplazamientos.

Sin embargo, el alto costo político lo tendrá que asumir el propio Bolívar y el gobierno Petro porque el senador de izquierda fue enfático en SEMANA cuando afirmó que las calles medirían la aceptación de la ciudadanía al gobierno Petro en sus primeros 100 días. Ese tema lo están aprovechando los opositores en contra de la gestión del mandatario.

¿Era necesaria una marcha?, se preguntan internamente en la Alianza Verde y el Pacto Histórico y la mayoría de su dirigencia concluye que no, entre otras razones, porque creen que las reformas alcanzadas en el Congreso, el restablecimiento de relaciones con Venezuela, los próximos diálogos con el ELN, y el espacio que se ha ganado Petro a nivel internacional, son suficientes como primer balance.

Aunque Bolívar no lo dijo directamente, él cree que un sector del petrismo lo dejó solo. Por esto, entre los argumentos que expuso en su cuenta personal de Twitter dijo: no salieron a marchar “los que usan a Petro para llegar, pero lo olvidan; los mezquinos que no van si convoca otro. Viven en competencia interna. Miren sus cuentas, ni una mención”.

Vale la pena recordar que, aunque Bolívar tiene cercanía con el presidente, hay un sector de la izquierda con el que tiene resistencia. En su momento, él denunció fuego amigo ante la andanada de críticas por sus deudas económicas.