“Las marchas del martes dejaron en evidencia que hay más petrotusa que apoyo a Petro”: Paola Holguín

Este martes, la derecha ideológica casi que saboreó con gusto el pobre resultado de las marchas que convocó el senador Gustavo Bolívar y con las que pretendía medir la temperatura y la aceptación del presidente Gustavo Petro en los 100 primeros días.

Como las movilizaciones no fueron concurridas, como lo reconoció el propio senador del Pacto Histórico, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, aseguró que “las marchas dejaron en evidencia que hay más petrotusa que apoyo a Gustavo Petro”.

La dirigente de derecha puso de ejemplo a Medellín, la ciudad donde ella tiene su principal caudal político. “La marcha estuvo muy desganada. Medellín no le marchó ni a Gustavo Petro ni al alcalde Daniel Quintero”, enfatizó.

En su cuenta personal de Twitter, Holguín divulgó durante el día las fotografías e imágenes en las que se observaban las calles desoladas en medio de las manifestaciones de respaldo al presidente en sus primeros tres meses de administración.

Por su parte, el congresista Juan Espinal, fórmula en la Cámara de la senadora Holguín, dijo “que las marchas, la verdad, ni se sintieron”. En diálogo con SEMANA, el representante afirmó que el gobierno de Gustavo Petro debe estar muy preocupado por el resultado de las movilizaciones.

“Las marchas no salieron como ellos esperaban o no sé dónde está la gente porque no la vi. Todo el mundo anunció esas movilizaciones. Incluso, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo un día antes que marcharía por Gustavo Petro, pero yo no lo vi marchando”.

Espinal tiene una argumentación para la soledad de las marchas. “La gente lo que quiere es trabajar, cuáles marchas, la ciudadanía quiere producir, generar empleo, abrir sus locales y dar oportunidades”, enfatizó.

El senador Gustavo Bolívar, organizador de las movilizaciones, entregó sus propias explicaciones ante la baja participación del petrismo en las movilizaciones.

“En varias ciudades salieron muchas personas a respaldar a Petro. En otras, no tantas. Un martes en horario laboral no era fácil. Quienes pudieron, salieron con amor, espontáneamente. Personas que amamos esta causa y la defendemos. ¿Quiénes no salieron? Los que no tienen cómo transportarse, los que piensan que Petro no necesita medir su respaldo en las calles. Respetable opinión: los que usan a Petro para llegar, pero lo olvidan. Los mezquinos: no van si convoca otro. Viven en competencia interna. Miren sus cuentas, ni una mención”, expresó.

En realidad, la fecha, la hora y las concentraciones las lideró Gustavo Bolívar. El presidente Gustavo Petro no participó ni convocó. Tampoco lo hicieron los ministros o funcionarios de la Casa de Nariño. Ni siquiera el grupo de congresistas del Pacto Histórico, la convergencia política que respalda al Gobierno. Como lo dijo el propio Bolívar no todos los congresistas cercanos al petrismo lo respaldaron.

Sin embargo, este miércoles, con el lamentable resultado de las movilizaciones, el costo político lo tendrá que asumir él y el propio gobierno porque Bolívar dijo en el programa Vicky en Semana que las calles medirían el respaldo a la gestión del presidente en sus primeros 100 días de mandato.