El senador reconoció que no hubo una gran asistencia a la convocatoria. Entre las razones, afirmó que hay unos “mezquinos” y otros que usan a Petro y luego lo olvidan.

Gustavo Bolívar explicó así por qué las marchas a favor del presidente Gustavo Petro y su gobierno no fueron multitudinarias, ¿fracasaron, como dice la oposición?

El senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, uno de los convocantes a la marcha de este 15 de noviembre, cuando se cumplían 100 días del gobierno de Gustavo Petro, reconoció que las personas que respaldan al mandatario no salieron masivamente a apoyarlos en esa movilización por varias razones.

“En varias ciudades salieron muchas personas a respaldar a Petro. En otras no tantas. Un martes en horario laboral no era fácil. Quienes pudieron, salieron con amor, espontáneamente. Personas que amamos esta causa y la defendemos 24/7. ¿Quiénes no salieron?”, preguntó Bolívar.

🧵 sobre marchas de ayer:

En varias ciudades salieron muchas personas a respaldar a Petro. En otras no tantas. Un martes en horario laboral no era fácil.Quienes pudieron, salieron con amor, espontáneamente. Personas q amamos esta causa y la defendemos 24/7

¿Quienes no salieron?👇 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 16, 2022

El senador explicó que no salieron a las calles quienes no tienen cómo transportarse o los que consideran que Petro no necesita medir su respaldo en las calles, y que para él, es una opinión respetable. Criticó que habría personas que “usan a Petro para llegar, pero luego lo olvidan”.

Además, les tiró una pulla a compañeros de su sector, a quienes llamó “mezquinos”, porque según él, no van si la marcha es convocada por “otro”. “Viven en competencia interna. Miren sus cuentas, ni una mención”, afirmó Bolívar.

Desde sectores de la oposición resaltaron que las marchas no lograron un amplio respaldo y cuestionaron que algunos congresistas del Pacto Histórico se ausentaron del Congreso por asistir a las marchas.

“Menos marchas y más trabajo. Ya ganaron las elecciones y la responsabilidad con el país es mayúsculo”, aseguró el exrepresentante a la Cámara Jaime Felipe Lozada.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, se burló por la poca asistencia de seguidores del petrismo en la plaza de Bolívar. “En el plantón de apoyo a los 100 primeros días de Petro socialismo, hay más palomas que gente”, afirmó la congresista de oposición.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia cuestionó que los congresistas del Pacto Histórico no estuvieran sesionando y sí escuchando a las bandas musicales que habían contratado. “100 días de Petro y con Doctor Krápula en la Plaza de Bolívar, sin comisiones ni en Senado ni en Cámara para que los congresistas puedan asistir, esta es su convocatoria”, aseguró Valencia.

Sin embargo, el presidente del Senado, Roy Barreras, citó a plenaria y aseguró que si había convocatoria era porque las marchas eran de origen ciudadano. El anuncio surgió luego de algunas críticas que se presentaran contra el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, que supuestamente no citó para que los congresistas de ese sector asistieran a la movilización.

Varias personas, incluso cercanas al Gobierno, se mostraron en contra de las marchas por distintas razones. “No es la ciudadanía la que debe salir a respaldar al gobierno a través de marchas. Eso ya se logró con la elección Presidencial. Es el Gobierno quien debe responder a los nobles anhelos populares de la ciudadanía a través de sus ejecutorias”, aseguró el abogado Miguel Ángel del Río, cercano a ese sector.

“Respeto a los congresistas que estén marchando, pero hoy (ayer) debió ser un día de trabajo regular en el Congreso. Para hacer política están los fines de semana. Los martes y miércoles (y ojalá también jueves) son para sesionar y adelantar los proyectos y reformas que espera el país”, aseguró la congresista Catherine Juvinao de la Alianza Verde.

Asimismo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se mostró en contra de esa convocatoria porque en esos momentos se estaba atendiendo la emergencia en La Calera por las lluvias y eso podría restarles capacidad.

“Con respeto invito a tener sentido de las prioridades. Medio país está inundado, La Calera y otras zonas de Bogotá están en emergencia (...) Cada servidor/recurso que tengamos que dedicar a cuidar marchas y celebraciones nos resta capacidades”, aseguró López.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar reconoció en entrevista con Vicky en Semana que le consultó previamente al presidente Gustavo Petro sobre esta convocatoria de las marchas para celebrar los 100 días de su gobierno, pero que el mandatario le aclaró que estaba de acuerdo, pero que no daría recursos.

“Yo le pregunté al presidente Petro y él me dijo que si era espontánea sí, pues no era razonable invertir recursos para que lo apoyaran”, afirmó Bolívar en el programa.