El gobierno Petro se raja en ejecución de recursos: esta es la alarmante radiografía y los sectores de su gobierno que pierden el año

Sin embargo, el porcentaje sigue siendo bajo. En todo caso, la implementación de programas sociales del Gobierno Petro podría impulsar la ejecución presupuestal y en agosto se conocerán los nuevos porcentajes que definirán la ruta de administración. El senador Juan Felipe Lemos, del Partido de la U, señaló que ha pasado un año y el Gobierno Petro no aprendió a administrar el Estado y que el mejor Ejecutivo no es el que ahorra, sino el que ejecuta adecuadamente para las regiones. “Es muy grave que en Colombia, con tantas complicaciones que hay, no se esté ejecutando”.

Varios sectores políticos coinciden en que la falta de planeación en el Ejecutivo es evidente y en este momento no hay claridad sobre temas de inversión a pesar de los anuncios del presidente Petro en varias regiones. Si no se logran invertir los recursos, inmediatamente, los sectores tendrían que devolver el dinero a Hacienda, pero serían castigados en la asignación presupuestal, pues, al no ejecutarlos, se entiende que no necesitan más dinero. Este asunto prende las alarmas. El país exige que los recursos se inviertan de forma eficaz y solucionen, prioritariamente, los graves problemas que afrontan los ciudadanos.