Siguen lloviendo críticas a Francia Márquez por la apetitosa burocracia del Ministerio de la Igualdad: “cuenta con más presupuesto que el MinTransporte”

La vicepresidenta Francia Márquez no ha parado de recibir fuertes críticas porque el Ministerio de la Igualdad que ella estructuró, porque fue una promesa de campaña terminó convertido en uno de los más costosos del gobierno. Solo la planta global de dicha cartera está conformada por más de 700 funcionarios, 305 profesionales, 5 viceministerios y 32 directores departamentales.

El excesivo gasto burocrático que la propia Márquez cuestionó de los anteriores gobiernos, fue criticado este miércoles 5 de julio por la congresista de oposición, Marelen Castillo, quien compitió en la pasada campaña presidencial con Francia Márquez para convertirse en la vicepresidenta del país.

En su cuenta personal de Twitter, la académica lanzó una pregunta: “Francia Márquez, ¿realmente es necesario tener 5 viceministerios? Hoy este ministerio cuenta con más presupuesto que carteras como el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de las TIC”.

Francia Márquez y José Antonio Ocampo. - Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

De acuerdo con Castillo, “este no es el cambio que quieren los colombianos”.

Más allá de los recursos que maneja, el Ministerio de la Igualdad ha generado ampolla porque la planta laboral que posee es excesiva. Al menos, comparada con otras carteras de la Casa de Nariño, el ministerio que dirigirá la vicepresidenta, tiene más del triple de cargos ejecutivos.

El propio exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo- quien salió del gobierno Petro por no esconder su molestia con la controvertida reforma a la salud-, lanzó la voz de alerta esta semana cuando conoció oficialmente las cifras del personal que estará a cargo en dicho despacho.

“La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco sino máximo dos viceministerios, como ocurre en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas 5; y ningún delegado en los departamentos”, argumentó Ocampo, un economista serio que, aunque ya no hace parte del gobierno nacional, es respetuoso con las políticas del presidente Gustavo Petro.

Francia Márquez en el acto de la firma de los decretos por medio de los cuales se realiza la reglamentación del Ministerio de Igualdad y Equidad. - Foto: Presidencia

Entre los puestos más destacados del Ministerio de la Igualdad están cinco viceministerios, entre ellos, el Viceministerio de las Mujeres, el Viceministerio de la Juventud, el Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos, Viceministerio de las Diversidades y Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos.

En el despacho de la ministra Francia Márquez, quien al tiempo ejercerá funciones de vicepresidenta, estarán la Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos, la de Proyectos para la Igualdad y Equidad, la Oficina de Tecnologías de la Información, la Oficina Asesora de Comunicaciones, Control Interno, Control Interno y Disciplinario, Planeación, Oficina Jurídica, Oficina de Alianzas Estratégicas y Cooperación Internacional, y las direcciones territoriales para la igualdad y la equidad.

Francia Márquez ya es ministra de la Igualdad.

Solo el despacho de la ministra tendrá a su cargo ocho asesores, dos conductores, dos secretarias ejecutivos, entre otros.

De acuerdo con el decreto, cada viceministro tendrá su conductor.

Además, el Ministerio de la Igualdad contará con 20 directores técnicos, 32 directores territoriales que estarán en todos los departamentos del país, ocho jefes de oficina, otros nueve asesores, 307 profesionales especializados, 154 profesionales universitarios, 58 auxiliares administrativos, 111 técnicos administrativos, entre otros.