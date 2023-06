¿Gobierno Petro buscará nuevas coaliciones para sacar adelante sus reformas en la próxima legislatura?

El Gobierno del presidente Gustavo Petro necesita un nuevo aire de cara a la próxima legislatura, periodo en el que espera prosperen varias de las reformas que se hundieron en el primer semestre de este año.

Este resultado, que para muchos empaña al Gobierno, se debió, en parte, al distanciamiento que se dio con varios partidos políticos que, en un principio, se habían hecho del lado del Pacto Histórico, pero que se apartaron con el trascurrir de los debates sobre la reforma a la salud.

La ruptura de esas relaciones y los diferentes escándalos que salpicaron a la Casa de Nariño durante los últimos días de legislatura fueron los que estancaron y hundieron las reformas que el Gobierno tenía en carpeta, razón que ha llevado a algunas fichas clave del mandatario a moverse con el fin de volver a estrechar lazos con las colectividades que podrían sacar adelante sus proyectos en el Congreso.

Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y José Roberto Acosta, director de Crédito público. - Foto: Ministerio de Hacienda

Al respecto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que esa labor le corresponde al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien es el encargado de tratar de armar el ajedrez político para que las reformas sociales prometidas en campaña por Gustavo Petro lleguen a buen término y vean la luz en la próxima legislatura; sin embargo, cree que es necesario convocar a los otros partidos para tener éxito con las reformas.

“Ese papel no me corresponde a mí. Ese es el papel del ministro del Interior y lo que sí es cierto es que de aquí al 20 de julio tiene que haber una nueva coalición para que esas reformas sigan adelante”, dijo Bonilla a Blu Radio.

Aunque son varias, la reforma a la salud parece la piedra en el zapato para que las relaciones entre el Pacto Histórico y las otras colectividades puedan avanzar, por lo que Bonilla no descarta negociar algunas peticiones para que esta pueda salir adelante y, al mismo tiempo, ayude a equiparar las fuerzas en el Legislativo.

Sobre esta reforma en particular, Bonilla sugirió que podrían tenerse en cuenta algunas sugerencias con el fin de avanzar y poder sacar adelante este proyecto, uno de los más importantes para el presidente Petro. El encargado de las arcas de la nación aseguró que la idea es se realice una atención especial en las zonas rurales, donde, según él, hacen falta servicios de atención primaria y salud preventiva.

Aunque en el tema de salud se mostró dispuesto a negociar, otra es su postura frente a la reforma laboral, texto que no prospero en el primer semestre y al que, según él, no es necesario hacerle ningún cambio, lo que deja en evidencia su postura sobre esta iniciativa, de la que opina no le costaría nada al país.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, será el encargado de liderar la reforma a la salud. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Petro volverá a presentar la reforma laboral en el Congreso

El presidente de la República, Gustavo Petro, no fue ajeno al fracaso que tuvo en el Congreso su polémica reforma laboral, y señaló que su hundimiento es grave para las intenciones de su Gobierno de materializar grandes transformaciones sociales en Colombia.

El jefe de Estado, visiblemente molesto por el resultado negativo que tuvo en esa célula legislativa uno de sus proyectos bandera desde la campaña Presidencial, envió un sablazo señalando que no existe voluntad de paz y de consolidar un pacto social en el poder económico del país.

“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”, trinó Petro.

Luego, en medio de su viaje a Francia, Petro anunció que el Gobierno “va a invitar a ese Congreso de Colombia a hacer las leyes de la paz, a hacer las leyes de la transformación nacional y democrática”.

Y anunció que “vamos a invitar al banquero a dialogar con nosotros, a mostrarles cómo es el mundo de la banca, nos vamos a llevar los banqueros más grandes del mundo a Cartagena, ahora en septiembre, para ver si es posible que se conecten las nuevas discusiones contemporáneas que está llevando el mundo de las finanzas a ver si se consolida la vida en el planeta y no nos la quitan como un homicidio a través de la crisis climática”.

El presidente Gustavo Petro insistirá en la reforma laboral durante este nuevo periodo legislativo. - Foto: SEMANA

Asimismo, dio a conocer al país que: “Vamos a proponer que la reforma laboral que hundieron sin discutir con técnicas de filibusterismo, se vuelva a poner en discusión de la sociedad colombiana, del banquero, pero también de la señora de los tintos”.

“Y vamos a volverla a presentar. Y vamos a ver de qué lado está el Congreso de la República, si del lado de la violencia, si del lado de la exclusión, si del lado, como antaño no lo fue, de los esclavistas o al lado del esclavo y le libera las cadenas, libera al pueblo colombiano de la violencia, libera al pueblo colombiano de la antidemocracia, nos ayuda a construir la nación que merece toda y todo colombiano y como dijera un suizo, no fue exactamente un francés, es el producto de un contrato social. Y contrato social significa no que uno engañe al otro, sino que todos ganan”, agregó.

“Y todos ganan significa que los que siempre han perdido social y económicamente, las que siempre han perdido, que son la mayoría, las mujeres de Colombia esta vez puedan ganar. Ese es el nombre de la paz. Así que les agradezco su atención. Ser potencia de la vida, Potencia Mundial de la Vida en tiempos donde la humanidad puede perecer, es una gran responsabilidad”, puntualizó.