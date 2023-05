Alarmante: guardia indígena lanza advertencia desde la Plaza de Bolívar: “el pueblo tiene que reclamar que las reformas se aprueben”

Atendiendo el llamado que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, el lunes festivo de esta semana desde el balcón de la Casa de Nariño a las movilizaciones para que se aprueben las polémicas reformas sociales, un grupo se 400 integrantes de la guardia indígena se tomó la Plaza de Bolívar.

La comunidad indígena que llegó a la capital del país desde diferentes regiones del país, lanzó una preocupante advertencia al Legislativo, afirmando –de manera directa– que el Congreso que es elegido de manera popular en las urnas, no está por encima del pueblo.

SEMANA fue testigo de una de las declaraciones que dio uno de los líderes de la guardia indígena, quien sostuvo que el pueblo tiene que reclamar que las reformas se aprueben, haciendo una clara referencia a los proyectos que ha presentado el Gobierno nacional, con la reforma a la salud, pensional y laboral.

“Pueblo indígena de Colombia, hoy nos encontramos aquí reunidos, ustedes que son la fuerza del movimiento indígena, está todo el territorio colombiano aquí reunido, para seguir manteniendo nuestra lucha, nuestra persistencia”, indicó uno de los líderes de la guardia indígena.

Y manifestó en su declaración: “Estamos aquí para aportar a las grandes transformaciones que están en el Senado, y que el Senado y la Cámara de Representantes no son más que el pueblo”.

“El pueblo lo erigimos, el pueblo lo pusimos aquí y el pueblo tiene que reclamar hoy para que las reformas se aprueben, que se respete la integralidad; ahora seguiremos, compañeros, comenzamos, hemos dialogado, hemos conversado y hoy nos toca salir; gracias a todos ustedes por acompañar el movimiento indígena colombiano”, recalcó.

La guardia señaló que espera que en el transcurso de la semana puedan llegar a la Plaza de Bolívar más integrantes del movimiento indígena colombiano, mientras se discuten las polémicas reformas sociales de Petro.

“El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”: fuerte advertencia del presidente Gustavo Petro, desde el balcón de la Casa de Nariño

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, salió al balcón de la Casa de Nariño el lunes festivo de esta semana, primero de mayo de 2023, y ofreció un sentido discurso a los trabajadores colombianos que se ubicaron en la Plaza de Armas. La reforma laboral fue uno de los temas principales de los que habló Gustavo Petro.

“Le agradezco al pueblo trabajador. Durante muchas marchas del primero de mayo he estado allí con las pancartas caminando, gritado a veces una y otra vez”, empezó saludando Petro, recordando cuando marchaba en años anteriores en esta misma fecha.

“El pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo, tiene que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa, y una sociedad más justa es más pacífica, es más democrática, es más productiva”, agregó.

“Lo que estamos viviendo es, más o menos, una misma situación, similar a la que vivía Alfonso López Pumarejo y su revolución en marcha. Si miráramos atrás diríamos que si ese gobierno liberal hubiera podido hacer las reformas y hubiera continuado ese proceso con algún sucesor, se llamase Gabriel Turbay o Jorge Eliécer Gaitán, Colombia no tendría la violencia que tiene hoy, no tendría el raquitismo democrático, no tendría los niveles de injusticia que tiene hoy”, puntualizó el mandatario.

Y agregó: “La libertad y la necesidad están ligadas entrañablemente, son dos conceptos paralelos, entrelazados. La libertad no es como nos los quiere mostrar ahora el mundo donde una poca gente que tiene con qué puede comprar lo que quiera y unos empresarios que pueden producir lo que quieran y de la manera que quieran”.

“La mayoría de la población no es ni lo uno ni lo otro, está excluida. Pareciera entonces que no tiene libertad, pero si vamos al concepto, la libertad consiste en superar las necesidades fundamentales del ser humano. Una persona es más libre entre más satisfaga sus necesidades fundamentales. Si la mayoría no puede satisfacer las necesidades básicas, entonces tenemos una sociedad que no es libre porque la libertad consiste en superar esas necesidades”, añadió el jefe de Estado.

“Nosotros hemos tratado de cumplir esa directriz del pueblo, que se expresó en las urnas, que supo entender que era el momento dejar la barricada para ir por millones a las urnas porque allí era donde verdaderamente se podía cambiar la historia de Colombia”, afirmó.

El primer mandatario dedicó, además, un espacio a Simón Bolívar. “Quizá pensaron: Petro en la Presidencia tiene tantos obstáculos internos, adentro del Gobierno, externos, frente al Congreso, las Cortes y los principios de la independencia de las ramas que pueden acorralar a Petro en su intención de hacer reformas. Pues hoy, me parece que sin repetir la historia porque la historia nunca se repite, estamos en un momento similar al del general Melo, al del presidente Bolívar, al del gran reformador Alfonso López Pumarejo”, precisó.

“Que vamos a vivir circunstancias y situaciones similares, creían que Petro acorralado bajaría la idea de la gran transformación, bajaría la idea del cambio social, que simplemente se acomodaría para vivir tranquilo un hecho definitivo de su vida, el hecho de ser el primer presidente de izquierda de Colombia y que no molestaría más, que se iría tranquilo a vivir de su pensión, repitiendo de nuevo un Gobierno más de los mismos”, dijo el jefe de Estado.