Alcalde de Maicao afirma que “no es un terrorista” ni conoce a Tareck El Aissami, y habla de su reunión con el presidente Gustavo Petro

SEMANA: ¿Por qué ha generado tanta suspicacia su reunión con el presidente Gustavo Petro?, ¿en el marco de qué se dio esa reunión?

Mohamad Dasuki Hajj (M. D. H.): Soy el alcalde de Maicao y cuando el presidente de la República llega a un municipio lo que hace es reunirse con los alcaldes y los gobernadores. En ese sentido, él se sentó con el alcalde del municipio de Maicao. Es de mencionar que, aparte de alcalde, fui diputado del departamento de La Guajira.

Hoy, de verdad, me siento objeto de discriminación, xenofobia, no sé quién generó la idea que el alcalde de Maicao representa el terrorismo, no sé cómo salió esto y no entiendo por qué el presidente de la República no puede sentarse con un alcalde que es colombiano de nacimiento. Orgullosamente, soy colombiano, nací en Maicao, y no creo que por tener un nombre árabe ya sea terrorista.

No acepto que a nosotros los colombianos nos digan que somos narcotraficantes, porque los colombianos no somos narcotraficantes, y lo mismo digo: no voy a aceptar que la tendencia de mis padres, abuelos, bisabuelos sea catalogada como terrorista.

Mis hermanos y yo nacimos en Colombia y somos prácticamente la sexta generación aquí en el país. Colombia tuvo un presidente de la República de tendencia árabe, que fue Julio César Turbay Ayala; Paola Turbay fue reina de Colombia; en el Congreso hay más de 30 congresistas de tendencia árabe; Yamid Amad que es uno de los periodistas más prestigiosos del país, también es de tendencia árabe; al igual que Shakira y Farid Mondragón, y no creo que por llevar el nombre árabe, nos tengan que tratar de terroristas.

El presidente Gustavo Petro en el departamento de La Guajira. - Foto: Presidencia de la República

SEMANA: ¿Usted tiene alguna relación con Tareck El Aissami, ministro de Petróleo en Venezuela e investigado por corrupción y narcotráfico?

M. D. H.: Solo lo conozco por nombre, nunca he tenido relaciones con él jamás. Si ustedes revisan los registros de migración, creo que tengo más de 10 años de no ir a Venezuela

SEMANA: Es decir, que usted no lo conoce…

M. D. H.: Jamás, no es mi amigo, ni lo conozco, solamente he escuchado de él.

SEMANA: En redes sociales también se ha divulgado que usted tiene un supuesto vínculo con Hezbolá, reconocido como un grupo terrorista. ¿Usted qué responde?

M. D. H.: Me fui del Líbano cuando tenía 7 años, yo toda mi vida la he vivido aquí en Colombia, no tengo relación con nadie ni el Líbano, ni el Medio Oriente, solamente mi vínculo con mi familia, mi vínculo ancestral, crecí y viví en Colombia, soy diomedista, me gusta el vallenato, fui diputado de La Guajira. Yo creo que vivimos en país democrático, en un Estado social de derecho y los colombianos, los medios de comunicación, no pueden discriminar o a tratar con xenofobia a una persona que lleva un nombre árabe.

SEMANA: ¿Pero qué hay detrás de todo lo que se ha dicho de usted en redes sociales relacionado con su supuesto vínculo con Tareck El Aissami y Hezbolá?

M. D. H.: Yo mismo hago esa pregunta, no sé qué hay detrás de eso, qué cortina van a tapar con esto, es algo ilógico, me pregunto por qué me están vinculando en esto, y aparte de esto, en la línea musulmana, hay musulmanes chiitas y sunitas, y Hezbolá es de la línea chiita, pero yo no soy de la línea chiita, soy sunita, es decir, de la línea contraria a los chiitas, que son de la línea de Hezbolá. Ni siquiera hay coincidencias en temas religiosos. Soy musulmán orgullosamente, pero no quiere decir que sea terrorista.

SEMANA: Hay una información de la Fiscalía del 21 de marzo de este año en la que hablan de una judicialización en su contra y lo señalan por presuntos hechos de corrupción…

M. D. H.: Le voy a explicar lo que sucedió. Hay una obra aquí en Maicao que venía de 2018, una obra inconclusa, un elefante blanco del gobierno anterior que es contrario a la línea de nuestro gobierno. Nosotros llegamos a la Alcaldía de Maicao prácticamente enfrentando a toda la dirigencia política tradicional en el departamento de La Guajira y en Maicao encontramos una obra inconclusa. Sabíamos que esa obra estaba siendo investigada por la Fiscalía. Usted sabe que cuando un alcalde quiere recuperar una obra inconclusa, y que está siendo investigada, se involucra en el proceso.

Entonces llegó la Fiscalía, me detuvo a mí y al anterior alcalde, pero desde mi alcaldía mostramos toda la documentación legal, los documentos del reinicio de la obra, y al día siguiente, cuando hicieron las audiencias públicas, me dieron libertad total y la Fiscalía hasta me pidió disculpas porque no había necesidad de la captura.

SEMANA: Es decir que usted en estos momentos no está siendo judicializado por ningún caso…

M. D. H.: No señor. Mi hoja de vida es transparente, hemos denunciado la corrupción y nunca hemos estado untados con la corrupción, vuelvo y le digo, enfrentamos a las dirigencias políticas tradicionales, a los partidos políticos tradicionales, nosotros no venimos de ninguna línea política tradicional.

El presidente Gustavo Petro acudió a La Guajira para exponer ideas relacionadas con la transformación energética. - Foto: Presidencia

SEMANA: ¿Qué conversó con el presidente Gustavo Petro ese día que se reunieron?

M. D. H.: El municipio de Maicao es de cuarta categoría, es decir, es un municipio pobre, aquí nos falta agua las 24 horas del día, solo recibimos dos horas de agua, no hay afluente hídrico para traer el agua y le dije al presidente que tenemos presentado un megaproyecto que vale más de $190.000 millones para darles agua a nuestros pueblos. Le pedí al presidente que apoye a los comerciantes, le pedí seguridad en la frontera.