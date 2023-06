Presidente Petro dijo que por culpa de un “mecato” que se comió con agua en la Alta Guajira sufrió una intoxicación

Sorpresa para la comunidad kogui generó la inasistencia del presidente Gustavo Petro a un evento en una zona de resguardo de esa comunidad indígena en La Guajira, en el que les fueron devueltas dos máscaras ancestrales recuperadas en Alemania.

El presidente Gustavo Petro acudió a La Guajira para exponer ideas relacionadas con la transformación energética. - Foto: Presidencia

Desde la Casa de Nariño se informó que el mandatario colombiano no pudo estar en ese evento debido a que presentó un quebranto en su salud, el cual fue explicado por el propio jefe de Estado luego de retomar su agenda en La Guajira.

Según el presidente Petro, sufrió una intoxicación cuyos síntomas se empezaron a presentar el martes de esta semana en horas de la noche, luego de que comiera un “mecato” con agua de la Alta Guajira, lo que desencadenó su malestar estomacal.

“Ayer me enfermé, por eso no puedo estar en el trajín del día de hoy, y hubiera querido ir a la comunidad kogui. Me enfermé básicamente porque comí allá en el extremo norte alguno, nosotros le decimos mecato, hecho con agua y aquí me tienen”, detalló el presidente Petro.

Y expresó el jefe de Estado: “Entonces, estaba ahí acostado oyéndolos, los que han hablado, y me preguntaba qué pensará una madre Wayuu cuando tiene a sus hijos que exactamente con ese tipo de enfermedades, deshidratación y que, contrario a lo que me pasa, los lleva a la muerte”.

“Miles de niños y niñas han muerto en la Guajira. No exactamente de falta de comida, sino de falta de vida. ¿Qué pensará esa señora cuando escucha aquí, escucha empresarios o allá en los periódicos o en las emisoras hablar de centenarios de millones de dólares sobre proyectos”, sentenció Petro.

Reclamo de líder indígena al presidente Petro sobre su transición energética: “fórmenos, no sabemos cómo se come eso”

Gustavo Petro liderado el Consejo de Ministros en La Guajira - Foto: Presidencia de la Republica

Por otro lado, uno de los proyectos insignia del presidente de la República Gustavo Petro ha sido la transición energética, estrategia que puso sobre la mesa el mandatario colombiano en su carrera hacia la Casa de Nariño, la cual ha tenido altibajos por la poca eficacia para su materialización y celeridad.

En el marco de un evento público que organizó el Gobierno nacional en La Guajira, región desde la cual está despachando con todo su gabinete de ministros el presidente Petro, se conoció un fuerte reclamo por parte de uno de los líderes indígenas sobre el proceso de energías limpias y el poco conocimiento que esa comunidad tiene para ejecutar esa política pública.

El líder indígena tomó la palabra y fue directo solicitar al jefe de Estado que abra espacios de formación para ese tipo de comunidades, al advertir de manera sincera que ni siquiera saben “cómo se come eso”, haciendo relación a la transición energética.

“Primero, fórmenos, fórmenos primero, lo más urgente. Primero, concrete lo más anhelado que siempre hemos soñado aquí, que es la casa de pensamiento, una universidad, ahí sí podremos ser aliados de ustedes. Ahí sí podemos ceder a un diálogo porque a cambio del sol, a cambio del viento, no te vamos a pedir un pote de maíz, no te vamos a pedir que nos arregle un ranchito, no te vamos a pedir que nos arregle el cementerio”, sostuvo el líder indígena.

Y agregó en su declaración: “Qué bonito sería tener en el marco de ese diálogo con ustedes, tener jóvenes preparados ensamblando solares, tener jóvenes técnicos enfocados en todo eso del hidrógeno verde, cómo se come, todavía nosotros no sabemos cómo se come”.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

“Entonces primero fórmenos, ahí sí podemos sentar a hablar porque nuestros mayores no vamos a dejar solo. Así como han pasado con nuestros hermanos, que han traído esos proyectos allá, lo que han traído es violencia, Lo que han traído es diferencia”, aseguró.

Por último detalló: “¿Por qué? Porque no llega a un acuerdo, no hay consulta. O piden, o le dan, o lo enamoran con platica, pero aquí a cambio de este cerro que tenemos el sol y el viento, es eso primero. Señor presidente, para que lo tenga en cuenta, fórmenos primero y así pondremos a sentar y a dialogar”.