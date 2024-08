Alcalde de San José del Guaviare: “Ninguno de los casi 100 soldados que están en poder de la guardia campesina ha sido liberado”

El Alcalde confirmó que el reporte que él tiene en la mañana de este lunes 12 de agosto es que “ ninguno ha salido del sitio desde el día en que yo estuve. Esa es la información que yo tengo. No es cierto que se hayan retirado algunos uniformados de ese sector. No ha salido tropa de ese sector”.

“En el momento en que las unidades militares se intentaban desplazar de ese punto, se registró un cerco por parte de la comunidad campesina y no fue posible que salieran de ese sector. Ellos están en el mismo sitio donde yo fui a hacer la vista”, expresó.

El alcalde es prudente, no habla de secuestro, pero informó que el sábado en la mañana, cuando él visitó El Capricho, a los soldados les impedían el avance a algunas regiones más adentro del Guaviare. Sin embargo, este domingo no les permitieron ni seguir adelante ni retroceder. “Ayer a las 5:30 p.m. hubo cerco y no hubo retirada de las unidades”, detalló.