Alejandro Gaviria acusó al Gobierno de destruir el sistema de salud y el presidente Petro le respondió “es una mentira”

Hasta ahora, el proyecto piloto de un nuevo modelo de atención en salud, en el caso de los maestros, ha sido un fracaso. Los profesores, a lo largo y ancho del país, se han quejado porque no han podido acceder a citas y medicamentos.

“Este es un modelo para los maestros, que tienen un régimen especial. Esto no tiene nada que ver con la reforma porque esta tiene EPS, va a tener EPS, vamos a estar afiliados a una EPS cambiada a gestora. La integración vertical aquí no es, esto no se puede comparar”, explicó el jefe de la cartera.