Alerta en el CNE: magistrados se sienten inseguros por amenazas, tras proyecto de formulación de cargos contra campaña de Petro

“Quieren que deje de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería así lo quieren. No lo quiere ningún juez penal, porque el presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno”, dijo Gustavo Petro el pasado 8 de mayo, cuando conoció la ponencia con formulación de cargos contra la campaña Petro Presidente.

Tal vez sin quererlo, el mandatario incrementó los riesgos de seguridad de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que desde hace meses vienen advirtiendo algunos riesgos que, por ahora, estaban tratándose de manera reservada para no generar polémicas innecesarias y en medio de las investigaciones que se adelantan. Sin embargo, la situación es compleja.

Además, se busca evitar una asonada como la que ocurrió en febrero en el Palacio de Justicia y a la que el Gobierno le restó importancia. El problema de fondo es que el CNE está en un edificio donde además hay oficinas del Ministerio de Agricultura, del Departamento de Prosperidad Social y un centro comercial, por lo que controlar tantos visitantes a diario es una tarea casi que imposible. Cualquier persona con un carnet puede llegar a cualquiera de estas entidades sin problema alguno. Dicha edificación tiene una seguridad limitada, pero no la necesaria para contrarrestar un eventual ataque.

Los magistrados tienen temor, a algunos de ellos les han llegado mensajes con amenazas por hacer su trabajo. Todo está relacionado con la investigación que se adelanta contra la campaña Petro y aunque han querido mantener la calma, no se puede subestimar cualquier intimidación y más en un ambiente político tan caldeado como en el que está Colombia actualmente.

Debido a esto, tampoco se descarta que estén siendo objeto de espionaje, por lo que periódicamente se están haciendo revisiones con caninos y equipos de tecnología para detectar micrófonos o cámaras. Por ahora, no se ha encontrado nada, pero la zozobra se mantiene.

Ese fue un logro que alcanzaron y finalmente a los magistrados se les asignaron esquemas de seguridad, excepto uno que no ha recibido esa protección y tiene en su despacho varios procesos delicados. Esta persona debe movilizarse sin escoltas y no entiende por qué la UNP no le ha ofrecido medidas de seguridad. A pesar de estos problemas, los magistrados seguirán con sus labores, pero piden al Estado que se mantengan las garantías de seguridad para poder estar tranquilos.