Álvaro Uribe: “Bajar el IVA en algo puede compensar y le daría aire a la economía”

Álvaro Uribe quizás ha sido el opositor más respetuoso del presidente Gustavo Petro. En los primeros cuatro meses de la administración de izquierda, el exmandatario se ha dedicado a reconocer los logros y a expresar lo que no considera conveniente.

Este martes, por ejemplo, Uribe le salió al paso a la propuesta de una nueva reforma tributaria regional que toca a los tributos que manejan los alcaldes y gobernadores del país, una propuesta que anunció recientemente el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

“Tributaria, más tributaria regional, más aumento catastral, más impuesto al patrimonio es igual a parálisis en la economía, enormes moras en carteras bancarias, de municipios y de la Dian”, escribió Uribe en su cuenta personal de Twitter. En su mensaje propuso, nuevamente, ”bajar el IVA en algo puede compensar para dar aire a la economía”, expresó.

Tributaria

más

tributaria regional

más

aumento catastral

más

impuesto patrimonio



Igual a=

parálisis economía,

enormes moras en carteras bancarias, de municipios y de la Dián,



Bajar el IVA en algo puede compensar para dar aire a la economía — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 29, 2022

Recordemos que el ministro Ocampo dijo recientemente “que lo que sí pasará el próximo año es que el gobierno presentará al Congreso una reforma tributaria de impuestos departamentales y municipales, pero eso es más como una racionalización de un sistema muy complejo, casi caótico, en algunos casos para tener un único sistema mejor”.

Esta no es la primera vez que Álvaro Uribe propone bajar el IVA. Recientemente, opinó que “el pueblo colombiano está afectado por la inflación, ahora le suman la reforma tributaria. Puede afectarse la inversión y el consumo. ¿Por qué no reducir el IVA como una medida compensatoria? El partido ya ha presentado el proyecto, pero como no es de iniciativa parlamentaria, necesitaría el aval del Gobierno”.

Uno de los congresistas del Centro Democrático que más ha acompañado a Uribe en su propuesta de reducir el IVA es Miguel Uribe. Hace pocas semanas, mientras el gobierno tramitaba con éxito su proyecto de reforma tributaria, él anunció que presentaría un proyecto de ley que buscaba reducir el IVA del 19 al 16% para aliviar los costos de los alimentos y contrarrestar la inflación anunciada por el propio presidente Gustavo Petro.

Aunque la propuesta tuvo eco entre distintos sectores políticos, en el Pacto Histórico se fueron lanza en ristre contra el senador Uribe. El presidente del Senado, Roy Barreras, dijo que la iniciativa era “populismo engañabobos”. Y se preguntó “¿por qué no lo hicieron en los cuatro años del gobierno de Iván Duque? ¿Por qué ningún economista serio lo plantearía en este entorno de déficit fiscal y déficit de cuenta corriente heredados”.

El también senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, opinó en el mismo sentido. “Uribistas: ¿por qué no bajaron el IVA en 2018 o 2019 antes de la pandemia, cuando las arcas estaban llenas, tanto que llegaron a bajarle los impuestos a los más ricos? ¿A quién creen que engañan? Populistas politiqueros”.

Miguel Uribe no se quedó callado y les respondió. “Petro propuso bajar el IVA y ahora que tienen la oportunidad de hacerlo, se hacen los locos. En medio de pandemia se dio la devolución del IVA. Y ahora, se debe bajar este impuesto de 19 a 16% para contrarrestar precio de los alimentos. Los populistas e incoherentes son ellos”, dijo.