Álvaro Uribe enciende las alarmas en foro de precandidatos del Centro Democrático en Barranquilla: “El país está extorsionado”

“Los problemas de Colombia no son recientes, pero ahora se están agravando en temas de la violencia. En 2010, hablábamos de 10 masacres, pero este año llevamos más de 60. El país no había quedado perfecto, pero iba a mejorar y ahora va a empeorar, porque no hay una política de seguridad que nos proteja. En todas las denuncias lo que genera es retaliación del delincuente”, expresó.

“Sin seguridad no hay país y no es la locura de la paz cocal de Petro, usted no puede tener seguridad con 300.000 hectáreas de coca, entonces busquemos el origen del problema, el origen fue el acuerdo de La Habana donde hay que pedirle permiso al delincuente para poder erradicar y fumigar, así no es, la Constitución tiene que protegernos a todos y no a los bandidos, erradicar, sustituir, mire lo que logró Uribe en el Catatumbo, palma y cacao por coca y las familias viven bien, hay que volver a darle a la fuerza pública el honor que se merece”, expresó.