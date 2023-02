Álvaro Uribe: “No puede ser que Colombia tenga que depender del sistema energético venezolano”

El expresidente Álvaro Uribe recorrió este fin de semana Cundinamarca, en medio de las giras regionales que viene adelantando con su partido, el Centro Democrático, donde busca reencontrarse con la ciudadanía frente a frente después de la pandemia por la covid-19.

En Fusagasugá, uno de las ciudades donde estuvo el exmandatario, dijo abiertamente que “no puede ser que Colombia tenga que depender del sistema energético venezolano”, un discurso polémico para un líder de oposición como Uribe que había preferido mantenerse prudente, silencioso y observador frente al arranque del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Me preocupa mucho lo de Venezuela”, dijo.

Recordó que en su juventud siempre escuchó a la izquierda latinoamericana enfrentada a los fenómenos de dependencia. “Fidel Castro, después de haber llegado con el triunfo de la Revolución Cubana, empezó a hablar del imperialismo yanqui, que había que depender de esa dependencia y dominación, fue un discurso que se impuso en América Latina”.

El expresidente Álvaro Uribe aprovechó un evento en Soacha, Cundinamarca, para enviar un mensaje al gobierno sobre la reforma a la salud - Foto: YouTube Centro Democrático

Lo que no entiendo- agregó Uribe- “es que hoy, las mismas tesis, las mismas voces que criticaron la dependencia latinoamericana de los grandes poderes mundiales, quieran someter a un país a depender del gas natural del otro”.

Añadió: “No puede ser que Colombia tenga que depender del gas natural de Venezuela, queridos ciudadanos”.

Reflexionó, además, ante sus seguidores: “Pensemos en el tema energético. Acaso este país no puede buscar un acuerdo para que podamos avanzar en la reconversión energética que avanzó bastante en el gobierno anterior, y al mismo tiempo mantengamos la posibilidad de autosuficiencia y capacidad transportadora en combustible. Faltan 15 millones de colombianos por gas natural, queridos cundinamarqueses”.

Del petróleo, también se refirió. “Que se acabe como combustible, pero todavía no le han encontrado el reemplazo para la industria petroquímica, para la construcción”.

El expresidente Álvaro Uribe publicó 52 alertas sobre la reforma a la salud - Foto: SEMANA

El silencio no ha sido el principal aliado del expresidente en las últimas horas. Al contrario, ha vuelto a enfilar su discurso en contra de lo que no le parece del gobierno de Gustavo Petro, como la reforma a la salud de la ministra Carolina Corcho.

“En un sistema donde todo lo manda el Estado, ¿quién se puede quejar? La historia ha mostrado, como en Cuba, donde todo lo maneja el Estado, que el ciudadano pierde la capacidad de quejarse por miedo al Gobierno”, dijo de manera enfática el expresidente ante el aplauso de los asistentes.

El embajador Armando Benedetti fue uno de los primeros funcionarios del gobierno Petro en hablar de la exportación de gas a Venezuela. - Foto: Archivo particular

Además, le hizo un llamado al Gobierno para llegar a acuerdos en torno a este tema que afecta de manera directa a todos los colombianos.

“¿Acaso nuestra democracia no puede encontrar unos acuerdos? Hablemos de salud, ¿acaso no se puede buscar un acuerdo para que se preserven las instituciones actuales? ¿La oportunidad de que la señora más pudiente pueda ir al mismo hospital que la señora más humilde? ¿Acaso para resolver todos los problemas que tiene la salud, no se puede llegar a un acuerdo que mantenga el concepto del sistema actual, mixto y solidario?”, agregó el exmandatario.

Uribe publicó 52 alertas sobre lo peligrosa que puede llegar a ser esa iniciativa. Habla de un “guion ideológico que marchita al sector privado” y dice que “el lucro que asignan a las buenas EPS es mucho menor que los costos de la ineficiencia pública”.