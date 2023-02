Álvaro Uribe manda fuerte mensaje sobre reforma a la salud: “En un sistema donde todo lo manda el Estado, ¿quién se puede quejar?”

Debido a la radicación del proyecto que pretende reformar la salud de Colombia, han salido varias voces en contra el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Uno de ellos es el exmandatario Álvaro Uribe, quien aprovechó un evento del Centro Democrático en Soacha, Cundinamarca, para enviar un mensaje sobre lo que podría ocurrir con la modificación total de la salud en el país.

“En un sistema donde todo lo manda el estado, ¿quién se puede quejar? La historia ha mostrado, como en Cuba, donde todo lo maneja el Estado, [que] el ciudadano pierde la capacidad de quejarse por miedo al Gobierno”, dijo de manera enfática el expresidente ante el aplauso de los asistentes.

El expresidente Álvaro Uribe se había reunido con el presidente Gustavo Petro en días anteriores. - Foto: CORTESIA PRENSA GUSTAVO PETRO

Además, le hizo un llamado al gobierno para llegar a acuerdos en torno a este tema que afecta de manera directa a todos los colombianos.

“¿Acaso nuestra democracia no puede encontrar unos acuerdos? Hablemos de salud, ¿acaso no se puede buscar un acuerdo para que se preserven las instituciones actuales?, ¿la oportunidad de que la señora más pudiente pueda ir al mismo hospital que la señora más humilde? ¿Acaso para resolver todos los problemas que tiene la salud, no se puede llegar a un acuerdo que mantenga el concepto del sistema actual, mixto y solidario?”, agregó el exmandatario.

Roy Barreras, aliado del Gobierno, también envió un mensaje

A pesar de ser una de las principales figuras de la coalición de Gobierno, el presidente del Congreso, Roy Barreras, no está para nada cómodo con la reforma a la salud, que fue radicada el pasado lunes.

Públicamente, en ocasiones anteriores, a través de Twitter y en declaraciones a medios, ha dejado claro que no está de acuerdo con varios puntos de la propuesta.

Roy Barreras, presidente del Congreso de la República y aliado del Gobierno, no está del todo cómodo con la reforma a la salud. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Roy Barreras es médico de profesión y ejerció ese oficio por años; sabe lo que es estar dentro del sistema y por eso se opone a algunos puntos de la iniciativa.

Por eso, este viernes, le lanzó un nuevo sablazo a la iniciativa, sin hacer mención explícita a ella.

“Lo bueno se mejora. No se destruye. Tres hospitales colombianos están entre los 100 mejores centros médicos del mundo”, dijo Barreras, mientras reseñaba una noticia relacionada con las altas calificaciones de algunos hospitales colombianos.

Este es el decreto que dice que la reforma a la salud se hará en sesiones extraordinarias del Congreso. - Foto: Pantallazo decreto

La reforma a la salud, tal como se ha visto, no solo enfrenta un duro debate actualmente, sino obstáculos jurídicos y normativos que podrían torpedear su discusión.

Por ejemplo, los congresistas aún no se ponen de acuerdo sobre si se debe tramitar como una ley ordinaria o una ley estatutaria.

El Gobierno, inicialmente, se la jugó por radicar el proyecto como una ley ordinaria, es decir, que ingrese para su estudio por las comisiones séptimas de la Cámara y Senado, donde la administración Petro tiene mayorías y cuyo trámite sería más rápido.

No obstante, algunos congresistas que ya llevan varios semestres en el Legislativo, consideran que es una ley estatutaria, debido a que trata sobre un derecho fundamental, lo que implica que la reforma no podría ser discutida en sesiones extra y requeriría de unos requisitos más exigentes para ser aprobada.