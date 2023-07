Álvaro Uribe presentó a la Fiscalía una solicitud para que investigue de forma urgente su querella contra Salvatore Mancuso por calumnia agravada

En su cuenta personal de Twitter, el exmandatario dijo “que de acuerdo con lo que anuncié, ya mis abogados denunciaron en mi nombre a Salvatore Mancuso, quien me acusó falsamente de haberle quitado la seguridad al alcalde del Roble, Sucre, para que ellos, los paramilitares, los asesinaran”. Aclaró Uribe que en Estados Unidos también se tramita una demanda.

En el oficio que publicó el líder del Centro Democrático se lee que el 15 de mayo de 2023, el exjefe de las AUC, en una única noticia de aportes a la verdad, se refirió al asesinato del exalcalde Edualdo Leal Díaz, exalcalde del Roble, Antioquia. “Fue una solicitud directa, creo que fue del gobernador, no recuerdo con exactitud en ese momento. Sé que en un consejo comunitario él denunció ante el entonces presidente que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, informó Mancuso en su momento.

Esa polémica declaración llevó al exjefe de Estado a denunciarlo ante la Fiscalía que aún no toma decisiones judiciales frente al tema.

“Lo grave es que mienta (Mancuso) y que haya discriminación. Deberían dar el mismo estatus a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezca”, indicó el expresidente.