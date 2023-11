Ana María Vesga, presidenta de Acemi, habla sobre la crisis de las EPS: “No es posible continuar si los recursos que recibimos no son suficientes”

SEMANA: ¿Cuál es la lectura de Acemi sobre la crisis de medicamentos que atraviesa EPS Sanitas?

A.V.: La situación que se ha presentado en las últimas horas refleja lo que hemos advertido previamente desde el gremio que reúne a once de las principales EPS del país. Hemos dicho que el problema presupuestal del sistema, que no es un tema solo de este gobierno y que viene acumulándose de años atrás, está tocando fondo. Tenemos realmente un problema de suficiencia en los recursos. No están alcanzando y está afectando, como lo vimos en este caso de Sanitas y Cruz Verde, la posibilidad de la dispensación oportuna de medicamentos no PBS y la entrega de ellos a los pacientes. Es decir, los que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.

SEMANA: El Gobierno nacional cree que esta escasez es problema de las EPS y que los dineros se les han girado. ¿Pudo haber irregularidades en el manejo de los recursos por parte de EPS Sanitas?

A.V.: Las EPS tienen unos modelos de gestión diseñados para lograr el uso eficiente de los recursos. Hay que entender que con una prima, que es lo que reconoce el Estado a las EPS por cada colombiano, que no supera en valores nominales el $1.200.000 en promedio al año, cubrimos un plan de beneficios prácticamente infinito. Además, crece todos los años y se suma a las condiciones de envejecimiento de la población, de mayor cronicidad en la enfermedad y que ha tenido eventos muy particulares e inéditos como el covid-19. Entonces, la pregunta que hay que hacer, siempre con la posibilidad de ser más eficientes, es: ¿No será que estamos queriendo cubrir mucho con muy poquita plata? Esa es de fondo la conversación sobre la suficiencia del presupuesto que se debe dar.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi. | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿Prevén que el Plan de Beneficios en Salud siga creciendo y que los giros no lo hagan en la misma proporción?

A.V.: El plan de beneficios se actualiza todos los años por ley. Se incluyen en él nuevos medicamentos, nuevos procedimientos. El año 2022 fue tal vez el año con el incremento o la inclusión más alta. Quedaron prácticamente el 90 % de los medicamentos, procedimientos y dispositivos médicos incluidos. Pero este año, lo que ha advertido el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, precisamente a raíz de la conversación de los presupuestos máximos, es que una de las soluciones que se tomarán desde el sistema para resolver el tema de los presupuestos máximos será la inclusión en plan de beneficios del resto de tecnologías. Es decir, un paquete único de beneficios. Eso está muy bien. Lo importante es asegurar que el cálculo de la UPC va a ser capaz de reconocer el uso de todos esos nuevos medicamentos y tratamientos que quedarán incluidos en el plan de beneficios. Hasta el momento eso no ha sucedido.

SEMANA: Si bien esto viene de gobiernos anteriores, muchos ven esta situación y piensan que se trata de la advertida “crisis explícita”, de la cual la exministra Carolina Corcho habló al principio de este Gobierno. ¿Cree que es un intento por debilitarlos?

A.V.: Las deudas son del Estado colombiano con las EPS. Las debe asumir el Gobierno. No puede decirse que porque no se generaron las deudas en el gobierno actual entonces no se reconocen. Esa es como una primera gran afirmación. La segunda es que el problema es evidentemente la acumulación de una insuficiencia y debemos resolverla. Y está tocando fondo, como lo dije, y debe hacerse en el marco de este gobierno. Lo que sí es cierto es que no hay justificación para que, por ejemplo, los presupuestos máximos, que se deben pagar todos los meses de manera anticipada para asegurar que las EPS tienen cómo adquirir los medicamentos que no están incluidos en el plan de beneficios, que correspondían a los meses de julio, agosto y septiembre, no se hayan recibido sino hasta el mes de octubre. No hay justificación, porque los recursos están y precisamente es deber del Estado asegurar que sean suficientes, pero que se paguen con oportunidad también. Y eso, en el caso de los presupuestos máximos, hay que decirlo, hubo una demora del Gobierno que ha afectado terriblemente la situación de flujo de caja, ya de por sí deteriorada, de las EPS.

SEMANA: ¿Ustedes entienden esta demora del pago como deliberada?

A.V.: No quiero ponerle adjetivos a ese accionar, pero evidentemente hubo una demora. Hubo una demora injustificada. Eso ha afectado esto que estamos viviendo puntualmente. La situación que se ha reportado en estos días sobre los medicamentos no PBS tiene que ver con eso. Le explico una cosa. Lo único que hace la EPS con el presupuesto máximo es recibir el recurso, contratar con el gestor farmacéutico la compra y dispensación de los medicamentos a sus afiliados, y transferir los recursos. Las EPS son un paso para que el dinero fluya. Si los dineros no fluyen durante tres meses, como lo vimos en el segundo semestre, por supuesto que tenemos un problema de abastecimiento.

SEMANA: Es decir, ¿usted no descarta un intento de generar crisis?

A.V.: Es obligación del Estado. Lo dice la ley estatutaria, lo ha repetido la Corte Constitucional en varios de sus fallos. Es el seguimiento que hace actualmente la Corte a este cumplimiento de la estatutaria. Es obligación del Estado garantizar la suficiencia y la oportunidad de los recursos para el sistema de salud. En el momento en que eso no se hace, no se cumple. Tenemos un incumplimiento de esa orden máxima y afectamos la prestación.

SEMANA: ¿Cree que, si no se hace el ajuste necesario, las EPS podrían dejar de funcionar en un futuro cercano?

A.V.: Pues esperamos que no. Nosotros sí creemos que es la intención de todos los actores conjurar esta situación que está explotando ya. Hay que tener una conversación a profundidad y técnica sobre la suficiencia de los recursos del sistema. Si eso no se consigue, los niveles de riesgo que tienen hoy las EPS no se pueden asumir. Lo hemos dicho y expresado de forma sencilla diciendo que de cada 100 pesos que nos entrega el Estado para gestionar la salud de la población, estamos gastando 103 o 104 en promedio. Eso está generando pérdidas y erosión de los patrimonios de las EPS. Desde luego, la razón del aseguramiento y de lo que hacen las EPS en el sistema, pues no es posible continuarlo si la prima y si los recursos que recibimos no son suficientes. Por eso la invitación que hemos hecho de manera individual y de manera gremial al Gobierno ha sido más allá de la reforma. Hagamos esta conversación a fondo sobre qué está pasando con el gasto en salud, qué está pasando con la posibilidad de cubrir el plan de beneficios y aseguremos que el 2024 tiene los recursos suficientes para que se garantice de manera adecuada y progresiva la salud a todos los colombianos.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: Pronto se calculará la UPC, lo cual determinará si tienen o no los recursos necesarios. ¿Qué EPS están en mayor riesgo?

A.V.: No me referiría a qué EPS. Lo que es cierto es que pues esta realidad es sistémica y debe abordarse como tal, desde la mejora al sistema. Entonces esto no se puede tratar como un tema puntual y un riesgo específico de una EPS. Las agremiadas a Acemi han mostrado en los ejercicios que hemos tenido con el Ministerio de Salud que el nivel de riesgo, que nosotros llamamos siniestralidad, cuánto me gasto versus cuánto recibo, está llevando a unas pérdidas insostenibles. Entonces es un riesgo de sistema.

SEMANA: ¿Qué expectativa tienen de la UPC para 2024?

A.V.: Pues estamos mirando un poco las proyecciones de cierre de año, pero realmente el ejercicio es al revés. Aquí el Gobierno, después de hacer una mesa técnica en conjunto con los ministerios y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que hacen parte de esta comisión, hacen su ejercicio de cálculo y plantean la propuesta del año pasado. Nosotros tuvimos una distancia de cerca de siete puntos entre lo que se aprobó para el incremento, que fueron más de 16 puntos, versus 22 % o 23 %, que estaba proponiendo Acemi. A este nivel de crecimiento de gasto, nosotros debemos esperar. Eso es lo responsable, ver cuál va a ser el planteamiento del Gobierno.

SEMANA: ¿Cuánta plata les deben a las EPS?