Andrea Petro asegura que su padre, el presidente Petro, está “preocupado” y “triste” por reuniones de Nicolás Petro con políticos cuestionados

La hija mayor del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, afirmó que está molesta con la foto que se conoció en las últimas horas en la que sale su hermano Nicolás Petro junto al hijo de Musa Besaile, Musa Abraham Besaile. Sin embargo, no sería la única de la familia, ya que, según dijo, su padre, el presidente de la República, también está decepcionado con el tema.

En conversación con SEMANA, Andrea aseguró que a ninguno de los dos le gustó ese encuentro y que aunque ella se pronunció en contra, su padre no lo puede hacer por la responsabilidad que tiene como mandatario. A pesar de eso, en privado le ha expresado que no está de acuerdo con las reuniones de Nicolás.

La foto de Nicolás Petro con el hijo de Musa Besaile generó una tormenta política en la izquierda, pero también en la familia presidencial. - Foto: Captura Instagram: musa_besaile1

“He hablado con mi papá al respecto de movimientos últimamente de mi hermano y él está preocupado y está triste, él también es papá antes que todo y lamentablemente esa es la situación de hoy”, aseguró Andrea Petro a esta revista. Además, dijo que esas conversaciones se estarían haciendo “a espaldas” de la familia y sin consultar a nadie.

La hija del presidente afirmó que Nicolás se mueve de esa manera en la política del Atlántico y pocas veces les pregunta qué opinan como familia de esos encuentros.

Andrea considera que estas reuniones que está sosteniendo su hermano con líderes de la región, en algunos casos cercanos a políticos cuestionados, tiene la clara intención de enfilar baterías para las elecciones de octubre de este año. Sin embargo, le preocupa que puedan utilizar su imagen o que resulte afectada la familia como sucedió en este caso.

“Desde que ganamos las elecciones hay muchas personas y políticos que se nos acercan”, reconoció. De otro lado, Andrea dice que está triste por ese tipo de situaciones porque afectan a la familia, y por se despachó contra Nicolás.

Tras la posesión de su padre, Andrea Petro ha estado trabajando más activamente en política. - Foto: Cortesia

“Me parece muy triste, no pensó las cosas. Me parece muy triste que se esté reuniendo con personas que se están aprovechando de él y creo que le falta un poco más de inteligencia política”, aseguró la hija mayor del presidente de la República.

Andrea afirmó que en época preelectoral ese tipo de encuentros le pueden salir bastante caros al diputado del Atlántico, especialmente por la responsabilidad que tiene su padre. “Nosotros como hijos del presidente no podemos estar dando papaya, por así decirlo, además que se conociera la foto de esa manera”, señaló la hija del mandatario.

Cabe recordar que la foto trascendió luego de que Besaile la publicara en sus historias de Instagram con el mensaje: “Gran visita, esta es tu casa, hermano”. Sin embargo, luego fue eliminada.

“Me parece lamentable que se permita ese tipo de cosas”, dijo Andrea sobre el episodio.

En su caso, aclaró que ella evita reunirse con personas que puedan llegar a ser cuestionables o que sabe que podrían afectar la imagen de su padre y que por eso no se relaciona con cualquiera. Más bien prefiere ser precavida e investigar de quién se trata cada persona con la que sostiene un encuentro. “No me siento con cualquier persona precisamente para evitar este tipo de inconvenientes”, dijo a SEMANA.

Andrea Petro se fue en contra de su hermano por este episodio. Dijo que le falta "inteligencia política". - Foto: Cortesia

Sobre la política regional en el Atlántico y el papel que debe tener el Pacto Histórico, Andrea aseguró que la situación es preocupante y por eso la alianza que llevó a Petro al poder debe organizarse, especialmente con los jóvenes y las bases. Dijo que si su hermano es diputado debería saber cómo se mueven los temas políticos en la región y no cometer esos errores.

La hija del mandatario dio detalles de la relación que tiene con Nicolás. Aclaró que no se ven desde el día de la posesión. Asimismo, la conversación tampoco ha fluido y aunque han intentado tener algunos intercambios, reconoce que no ha sido posible en parte porque ella a veces es dura con sus opiniones. “Sí, hay unas pequeñas peleas internas entre hermanos, como en todas las familias, pero últimamente no he querido hablar mucho con él”, aseguró.

Andrea fue de las pocas en pronunciarse públicamente en contra de ese episodio. A través de su cuenta de Twitter comentó: “No. No nos metan en el mismo costal. Si él la embarró, lo hizo solito”.

NO,no nos metan en el mismo costal si él la embarró lo hizo sólito... — andrea petro (@andreapetro91) January 6, 2023

Críticas a la foto de Nicolás Petro con el hijo de Musa Besaile

Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, recibió varias críticas este 5 de enero por una foto junto Musa Abraham Besaile, hijo del homónimo exsenador de la República procesado por el escándalo del ‘Cartel de la toga’ y concierto para delinquir, tras reconocer sus vínculos con el paramilitarismo en el departamento de Córdoba.

Musa Besaile (hijo) fue quien publicó la foto junto a Nicolás Petro, diputado del Atlántico, en una historia en su cuenta en Instagram. El comentario sobre el retrato deja ver que fue el hijo del mandatario de Colombia quien acudió a su casa: “Gran visita, esta es tu casa hermano”.

El senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde), fue uno de los que hizo eco de la fotografía. “Hoy los Petro acuden a la casa de los Besaile. Los del cambio hacen alianzas politiqueras con los Roys, con las Dilians, con los Char. Ya no los llaman paracos, tampoco los llaman corruptos, ahora los llaman hermanos. Por arte de magia, todos ellos se volvieron impolutos”, expresó.

🔴Hoy Los PETRO acuden a la casa de Los BESAILE! Los del CAMBIO hacen alianzas politiqueras con Los ROYS, con Las DILIANS, con Los CHAR! Ya no los llaman Parácos, tampoco los llaman Corruptos, ahora los llaman HERMANOS! Pues por arte de magia, todos ellos se volvieron IMPOLUTOS! pic.twitter.com/hyuAaVFF8a — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) January 6, 2023

También retuiteó la fotografía el abogado Daniel Briceño. “Nicolás Petro de visita en la casa de los Besaile. Vea pues”, escribió.

Tres años atrás, Nicolás Petro ya había sido cuestionado por figurar en fotos junto a políticos envueltos en escándalos de corrupción, como Alejandro Lyons. El exgobernador de Córdoba fue protagonista y cómplice de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia de esa región del país: el ‘cartel de la hemofilia’, un entramado criminal que hizo pasar, incluso inventar, pacientes como enfermos de dicha enfermedad rara para cobrarle al departamento su atención.

En 2020, el concejal de Bogotá Julián Sastoque cuestionó la foto, aunque Nicolás Petro afirmó que fue tomada en 2010 antes de que Lyons se lanzara a la gobernación. En ese entonces, el hijo del presidente también afirmó que no era su amigo, sino de unos familiares.

Entonces la foto de Nicolás Petro con Alejandro Lyons, abogado de para políticos, procesado y condenado por corrupción por aliarse con el Ñoño Elias y Musa Besaile por desfalcar el departamento de Córdoba, ¿debería decirnos algo? Están jugando muy bajo! Eleven el nivel de debate. pic.twitter.com/oqIH4AHQIn — Concejal Julián R Sastoque (@ElJuliSastoque) August 4, 2020

El hijo de Musa Besaile, el 24 de diciembre, subió a Instagram una foto con su familia, incluido el exsenador, en la que -al parecer- está afuera de la cárcel La Picota (Bogotá), en donde permanece recluido, dado que en septiembre pasado la Corte Suprema de Justicia le negó la libertad.