Andrés Idárraga rompió su silencio tras recibir amenazas de muerte y soltó dato: “Me tocó pagar la corona fúnebre con la amenaza”

Gustavo Petro no acatará decisión del CNE si decide formular cargos contra su campaña presidencial por violación de topes

“Me avisan que llega un arreglo floral, donde se dice que Andrés Idárraga descansa en paz. Tenemos una información muy vaga. Afortunadamente hoy llamo a una persona a hacer un pedido de un arreglo floral. Le solicitan al domiciliaria que lo lleven y que allá le paguen el arreglo. Efectivamente eso ha sucedido. Tuve que pagar 165 mil pesos por el arreglo que me mandaba descansar en paz”, dijo el secretario de Transparencia.

“Pues en materia de seguridad el propio general Salamanca está disponiendo desde el día de ayer todas las especialidades de la policía para poder tomar los refuerzos que sean necesarios. Pero a mí me preocupa esto que les he mencionado hace poco. Tenemos un poco más de mil solicitudes a ordenes de control, contralorías, fiscalías, de las cuales casi 1.100 solicitudes no tenemos escasamente 50 o 60 respuestas. Entonces en dos años del trabajo de la fiscalía es muy difícil que en la contraloría, que la fiscalía, la procuraduría, la Secretaría de Transparencia le manden los oficios, le manden los traslados y ni siquiera se tenga la delicadeza de responder”, anotó.