Andrés Pastrana y su pronóstico para las elecciones de octubre: “Se avecina una derrota monumental del Pacto Histórico”

Lea la entrevista completa:

SEMANA: usted está recorriendo Colombia, ¿qué ha encontrado en las regiones?

ANDRÉS PASTRANA (A. P.): vemos una gran decepción hacia un gobierno que prometió el cambio, especialmente lo ve uno en los jóvenes que le dieron la Presidencia a Gustavo Petro y hoy son los más decepcionados y desilusionados con un gobierno que, posiblemente, es el más corrupto en la historia de Colombia. Eso afecta a muchos jóvenes porque ellos veían un gobierno de izquierda que, supuestamente, iba a acabar con la corrupción y terminó siendo lo contrario. Para un joven ver que el presidente está comprometido con dineros del narcotráfico en su campaña, dineros no lícitos en su campaña, que está comprometido su gerente, su hermano, su hijo, es muy difícil.

SEMANA: ¿esta percepción que usted ve tendrá un impacto en las elecciones regionales de octubre?

A. P.: las elecciones del 29 de octubre, para mí, son las más importantes en la historia de Colombia porque se han de definir los próximos 30 años del país. Si nosotros no recuperamos Bogotá, Cali, Medellín, mantenemos Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta, y si no preservamos las más importantes gobernaciones, lo que pasará es que la centroderecha no volverá a ver el poder en las próximas tres décadas. Pero lo que uno palpa y siente en las regiones es una derrota monumental al Pacto Histórico en las elecciones regionales. Estoy seguro de que la derecha derrotará a Gustavo Petro y a su gobierno. Lo pronostico desde ahora: será una derrota muy grande la del Pacto Histórico por la desilusión que se está viviendo a lo largo y ancho del país.

SEMANA: ¿incluso en Bogotá, con Gustavo Bolívar?

A. P.: veremos lo de Bogotá, todavía faltan más de dos meses, hay candidatos de la centroderecha distintos al de la izquierda que es Gustavo Bolívar. Puede ser que Bolívar, inclusive, no llegue a la segunda vuelta y que sea entre Galán, Lara, Oviedo, cualquiera puede estar disputándose el primer lugar.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

SEMANA: confiese una cosa, ¿se imaginó que así sería el gobierno de Petro en el primer año?

A. P.: lo de la corrupción fue una cosa que no nos imaginamos que llegara. El problema es la corrupción. Hoy, el presidente Gustavo Petro y su campaña están siendo investigados, son penalmente responsables de la violación de los topes electorales. Lo que uno no puede entender es cómo el presidente y su gerente, hoy presidente de Ecopetrol -una compañía que está en la bolsa de New York-, van a salir investigados por la violación de los topes electorales. Hoy, a diferencia del proceso 8.000, que denuncié en 1994, el que es penalmente responsable es el presidente de la República y su gerente de campaña. ¿Quién se iba a imaginar que fuera su hermano (Juan Fernando Petro), el Pacto de la Picota, ofreciendo no extradición a cambio de dinero en las cárceles de Colombia. Lo más grave: hoy Gustavo Petro no puede hablar de golpe blando, ni que la centroderecha, la oligarquía, porque lo que se está dando es que su propio hijo, Nicolás Petro, es quien denuncia a su padre. Las denuncias de corrupción vienen de su propio hijo. Ya hay más de 27 personas del alto gobierno vinculadas por Nicolás a la investigación. Mucha gente va a estar hablando, lo deben estar haciendo. Por eso, lo que yo sostengo es que el gobierno se acabó. El gobierno de Petro, desde que su hijo lo acusó, se acabó.

SEMANA: ¿por qué?

A. P.: ¿cómo va poder gobernar un presidente cuando cada semana un alto funcionario del Estado esté en la Fiscalía declarando? Metió a los ministros, embajadores, entre otros. Cítese mañana al ministro del Interior, al exembajador de Venezuela, al embajador en Francia, a la exjefe de gabinete (...). La estrategia de Petro son cortinas de humo ante cada proceso de investigación. No sé si al presidente lo debe investigar la Comisión de Acusaciones por ser presidente o la Fiscalía porque los recursos de la campaña fueron captados cuando él era un ciudadano del común que aspiraba a la Presidencia.

SEMANA: ¿usted es optimista con la investigación de la Fiscalía? En febrero hay cambio de fiscal.

A. P.: muy optimista porque el fiscal Francisco Barbosa está haciendo su labor. Aquí estamos viendo dos estilos de gobierno: la ineficiencia, el incumplimiento de Gustavo Petro y un hombre que fue elegido como Barbosa al que hoy el país le reconoce porque está ejerciendo como fiscal (...). Hay muchos frentes de investigación abiertos y un gobierno no resiste porque cada semana tendrán noticias de investigaciones de su gobierno. Hay que tener en cuenta que en esto uno nunca sabe por dónde salta la liebre. Fíjense lo que pasó en 1994. Yo le llevé a César Gaviria la denuncia de los narco cassette y no pasó absolutamente nada. Se comienza a investigar, los medios de comunicación taparon y todo lo que dije resultó cierto. El proceso 8.000 comienza con los cassette, pero empezó a tomar forma con unas camisetas que venían del Cartel de Calí. Ahí empezaron a jalar la cuerda y mire lo que terminó: en la comprobación de que Ernesto Samper había recibido el dinero a sabiendas del narcotráfico. Aquí pasará lo mismo.

SEMANA: hablemos de las ausencias del presidente, ¿qué cree que está pasando con él?

A. P.: algo está pasando. Hay temas que tenemos que copiar de varios países porque funcionan. En Estados Unidos, el presidente cada año tiene que hacerse un examen y se convierte en público. Aquí tenemos que pensar en eso. La gente dice: “Presidente, si usted por faltar siete veces al Congreso le quitan la curul, ¿cómo así que por faltar a 70 eventos no pasa absolutamente nada?”. No pasa nada porque la ley no lo establece. En cuatro años de gobierno, creo que solo falté a un foro económico en Davos, donde me habían elegido como uno de los jóvenes del año, pero cuando revisaba mi discurso para viajar se presentó el terremoto del Eje Cafetero y me quedé.

SEMANA: hay una proposición en el Congreso para someter a exámenes a Petro en el Congreso. ¿Cree que prospere?

A. P.: si prospera, ¿qué va a pasar? A usted no lo pueden obligar a hacerse un examen médico, seamos realistas. Y si me van a hacer un examen, le digo a mi médico que me lo haga. En Colombia a nadie le niegan una receta médica.

SEMANA: Petro dijo que quiere una reconciliación nacional, donde se incluya a los narcos, ¿a qué cree que le esté apostando?

A. P.: ¿qué significa la palabra reconciliación? Reencontrarse con amigos. Yo me reconcilio con amigos, no con desconocidos. O me reconcilio con quien considero mis enemigos. Hay una cosa de fondo muy grande. A los únicos que Gustavo Petro les ha cumplido en su gobierno es a los narcos, a la guerrilla y los paramilitares. Eso es muy grave.

SEMANA: ¿un año después cuál es el balance de la paz total?

A. P.: es el disfraz para legalizar el narcotráfico y con esto de este jueves queda absolutamente demostrado. Yo tengo una gran preocupación después de las elecciones de octubre y es que los partidos tradicionales que están en el Gobierno, hoy están haciendo oposición porque están buscando quedarse con alcaldías, gobernaciones, pero la verdad, el 30 de octubre, todos esos partidos, el Conservador, La U y el Liberal, regresarían al Gobierno a aceptar la mermelada que les ofrecerá Petro. El único partido político en Colombia que es de oposición se llama la Fuerza Democrática, porque desde un comienzo -no sé cuántos votos sacará el partido-, no se constituyó simplemente para sacar unos votos. Yo di una instrucción y fue que no se coavala a nadie que tenga avales de partidos de gobierno. Es decir, la Fuerza Democrática no coavaló a ningún candidato del Partido Conservador, Pacto Histórico y Partido Liberal. Hay muchos movimientos diciendo que son de oposición, pero tienen avales de partidos que están en el Gobierno. Hay que ser coherentes.

Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. | Foto: Foto: Colprensa

SEMANA: ¿es un sablazo al Centro Democrático?

A. P.: no es un sablazo, ellos han hecho acuerdos con los liberales y con otros partidos. Con los únicos que yo he hecho acuerdos es con el Centro Democrático y Cambio Radical porque no son partidos de gobierno. Ya si ellos han avalado a candidatos liberales o conservadores, es un tema de ellos.

SEMANA: volviendo a la ‘paz total’, José Félix Lafaurie y Fabio Valencia Cossio siguen sentados en las mesas de negociación del ELN y las disidencias. ¿Qué cree que deben hacer?

A. P.: no entiendo por qué José Félix Lafaurie y Fabio Valencia están sentados, y más el caso de José Félix a quien el ELN amenaza de muerte a su señora, al fiscal general, y sigue sentado con esos señores que lo único que le dicen es mentiras al país.

SEMANA: si evalúa el primer año de Uribe, Santos, Duque y Petro, ¿qué concluye?

A. P.: lo más triste es la corrupción que carcome a Colombia. El fiscal, en sus investigaciones, ha comenzado con los funcionarios de bajo nivel en el tema de Odebrecht. Juan Manuel Santos, en 2010, recibió recursos de Odebrecht, el expresidente tiene que ser juzgado por la Fiscalía porque era un ciudadano del común que recibió. En el 2014 vuelve y recibe recursos de la firma brasilera. Así como Ernesto Samper es identificado con el narcotráfico y el Cartel de Cali, Juan Manuel Santos es el principio y el fin de Odebrecht en Colombia.

José Félix Lafaurie Rivera Foto: Esteban Vega La Rotta Bogotá 13 de Abril 2023 | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: Ernesto Samper propuso que se revisen todas las campañas. ¿Qué opina?

A. P.: él, por primera vez, aceptó que su campaña estaba contaminada e infiltrada, hubo confesión de parte. Nosotros siempre hemos dicho que se investiguen todas las campañas.

SEMANA: ¿cree que le pase algo a Santos? Parece intocable, tiene un teflón muy grande.

A. P.: en este tema de Odebrecht, Santos está más perdido que Petro. No ha salido a poner la cara, pero creo que las pruebas son contundentes. Él es el comienzo, el principio y el fin de Odebrecht. Él nunca nos ha respondido la carta si hubo la reunión en su apartamento en Bogotá, si se dió el desayuno en Casa Medina.

SEMANA: ¿del gabinete de Petro le gusta algún ministro?

A. P.: no veo a nadie.

SEMANA: ¿ni siquiera Álvaro Leyva, que hizo parte de la mesa de diálogos del Caguán?

A. P.: no. Mire los casos internacionales que estamos viendo hoy, cómo insultó a Nicaragua, a Panamá. No veo a un ministro que se destaque. Yo creo que no hay ni gabinete. Para que el propio presidente haya dicho que los ministros no ejecutan es porque el Gobierno no estaba funcionando, no está marchando.

El canciller Álvaro Leyva. | Foto: Colprensa

SEMANA: no puedo dejar de preguntarle por el Partido Conservador, ¿con la presidencia de Efraín Cepeda, la colectividad ha girado más a la independencia de Petro?

A. P.: no, Cepeda es el presidente baloto del directorio. Él, primero, no era ni ha sido conservador. Nació en la Nueva Fuerza Democrática. Hoy Cepeda y el senador Trujillo no son los presidentes del Partido Conservador, son los presidentes del petroconservatismo.

SEMANA: ¿cree que Colombia estaría mejor si hubiera ganado Rodolfo Hernández?

A. P.: no. Tuvimos muy malos candidatos. Dije que nos iban a robar las elecciones y se las robaron. Eso es lo que tenemos que evitar ahora, porque hay serias críticas a lo que está pasando con la Registraduría. Es el único país del mundo que tiene un registrador cuestionado (Alexander Vega) que sigue ejerciendo.

SEMANA: ¿cómo ve la posición de algunos expresidentes con el Gobierno Petro? Por ejemplo: César Gaviria.

A. P.: es el jefe de uno de los partidos de gobierno.

SEMANA: Álvaro Uribe.

A. P.: creo que el Centro Democrático, siendo un partido de oposición, hay posiciones que no entiendo y que ha tomado el expresidente Uribe, como jefe del partido, como estar en la negociación con el ELN, con las Farc. Me impactó la frase del expresidente cuando dijo que no se podía hablar mal del presidente. Uno no está hablando mal del presidente, sino del Gobierno, que es corrupto. ¿Cómo voy a tener mi boca cerrada?

SEMANA: Ernesto Samper.

A. P.: es uno de los adalides de la defensa del gobierno del presidente Petro. Están identificados, lo dijo Samper, nuestras dos campañas fueron iguales, lo afirmó él, no nosotros.

SEMANA: Juan Manuel Santos.

A. P.: otro partido de gobierno, La U, el partido de Juan Manuel, también está con el Gobierno.

SEMANA: Andrés Pastrana.