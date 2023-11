Anuncian renovación del convenio de movilidad entre Bogotá y Soacha, pero el alcalde Saldarriaga se niega a firmarlo

Alcalde actual de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, se niega a firmar el convenio

Pese a los anuncios que hicieron conjuntamente entre la Alcaldía de Bogotá, la Agencia Regional de Movilidad, que hoy está a cargo de la secretaria Deyanira Ávila, y el gobernador de Cundinamarca y alcalde de Soacha electos, el actual mandatario local de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, hizo reparos al convenio y anunció que no firmará el convenio.

“En la revisión del convenio para firmar con Bogotá encontramos serias diferencias que afectan a los transportadores de Soacha. Por tal razón como alcalde de la ciudad no firmaré este convenio modificado”, señaló Saldarriaga.

Es de mencionar que desde la Alcaldía de Soacha aseguran que Saldarriaga no fue invitado al encuentro en el que se anunció la renovación del actual convenio de movilidad.

Tras esta negativa de Saldarriaga de no firmar el convenio, desde la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Bogotá afirmaron: “Para efectos del nuevo convenio, la competencia la tiene en este momento la Agencia Regional de Movilidad, que hoy es autoridad por Bogotá y Cundinamarca para el transporte intermunicipal, por eso está firmado por la directora transitoria, Deyanira Ávila”.

Y añadió: “La competencia para Soacha, la tiene parcialmente el municipio, y el Ministerio de Transporte como ente de superior jerarquía en la materia, aún si Soacha no firma. Por supuesto, lo deseable es que firme su alcalde, pero aún si no firma, el convenio entra en vigencia con las dos autoridades de superior jerarquía en materia de Movilidad, que para Soacha es MinTransporte, y para Bogotá y Cundinamarca es la Agencia Regional de Movilidad”.

Lo cierto es que de momento Soacha no hace parte de la Región Metropolitana y no se entiende cómo la Agencia Regional de Movilidad no tendría en cuenta la autonomía del municipio y su actual alcalde, Juan Carlos Saldarriaga.