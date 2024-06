Así reaccionó Petro a la aprobación de reforma pensional en el Congreso: “Es la principal conquista social del pueblo trabajador”

Con el argumento de que los tiempos están ajustados, a la mesa directiva de la plenaria de la Cámara de Representantes llegó una proposición con decenas de firmas, especialmente del petrismo y de sectores que quieren aprobar la reforma pensional que se encuentra en su último debate. De forma increíble terminó siendo aprobada con 86 votos por el sí. Posteriormente, se votó el proyecto y con 88 votos por el sí y 20 por el no, y pasa a sanción presidencial.

Uno de los hechos que más llama la atención es que aún faltaba un gran porcentaje de artículos por discutir. Además, tenían plazo de debatirla hasta el próximo 20 de junio. El tema es que si no se logran aprobarla en esa fecha, se hundiría el proyecto, pero como fue aprobada, solo falta la firma del presidente Gustavo Petro para implementarla.

“Aquí ustedes están legislando para permitir un colapso que va a comprometer los derechos fundamentales de 25 millones de colombianos y de colombianas. Cómo se les ocurre ser tan irresponsables. Esta corporación no es unicameral, señores del Pacto Histórico, aquí todos tenemos unos votos, hay que dar unos debates y sentar nuestra posición”, indicó la congresista.

Algunos parlamentarios que no estaban de acuerdo con esa proposición han enviado mensajes en el mismo sentido y es que si se aprobaba, como sucedió, se estaba pasando por alto esa corporación. “Aquí hay vagos que no estudian, permítannos a quienes nos preparamos para dar este debate, darlo, es lo mínimo que le debemos a la ciudadanía. No sean tan perezosos”, criticó Juvinao.