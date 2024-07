Asociación Diplomática y Consular de Colombia pide resultados urgentes en la investigación que se abrió contra Armando Benedetti

Adelina Guerrero se comunicó con la Policía española, que llegó al lugar de los hechos. La delegación diplomática colombiana en España certificó que Benedetti es embajador ante la FAO, razón por la cual no fue detenido. Sin embargo, la denuncia fue radicada y Adelina Guerrero amplió su testimonio unos días después. Ella se encuentra actualmente en España en compañía de sus hijos.

El diplomático colombiano rompió su silencio horas después del escándalo. Por medio de sus redes sociales, el dirigente barranquillero dijo: “Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”.