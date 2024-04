Atención: Cancillería canceló pasaportes diplomáticos de Juan Fernando Petro, hermano del Presidente, y de su pareja tras revelación de SEMANA

Con las pesquisas se pretende identificar si hubo o no irregularidades a la hora de otorgar los documentos. Cabe recordar que el pasaporte de Juan Fernando Petro fue expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 13 de octubre de 2022, es decir, dos meses después de que su hermano se posesionara como presidente de la república. El documento tiene vigencia hasta el 15 de enero de 2025. La misma fecha fue expedido el pasaporte de su pareja.

Para Manfred Grautoff, consultor de seguridad, el hecho de que un pasaporte diplomático esté en manos equivocadas es más que irregular porque con él se puede pedir ingreso a lugares a los que no tiene acceso una persona del común, argumentando ser funcionario diplomático. Cabe resaltar que Juan Fernando Petro ha sido cuestionado por el llamado Pacto de La Picota en el que, al parecer, extraditables y narcotraficantes habrían aportado dinero a la campaña de Gustavo Petro a cambio de formar parte de la paz total. “Álex Saab y su esposa tenían pasaporte diplomático de Venezuela, se lo dio el Gobierno de Maduro”, recordó Grautoff.

“En mi opinión se debería volver al criterio conservador que había en el pasado y ese pasaporte solo lo deben tener un grupo reducido de personas que tienen funciones públicas relacionadas de manera habitual con la comunidad internacional y la política exterior del país. Es lamentablemente que los últimos gobiernos han ampliado los beneficiarios para incluir personas que no justifican tenerlo. Ya hemos llegado al abuso del hermano del primer mandatario”, fueron las palabras de Ramírez.

Juan Fernando Petro entra en cólera por el escándalo de su pasaporte diplomático: “Hagan lo que quieran con eso. A mí me importa un comino”

“Hagan lo que quieran con ese pasaporte, a mí me importa un comino”, dijo Juan Fernando Petro, y añadió: “Yo no voy a utilizar el pasaporte diplomático. Me lo dieron sin aclararme cosas que a nadie le importaron, pero ahora, si que hay que armar un escándalo, a todo el mundo le importa”, dijo.