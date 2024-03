Atención: exvicepresidente Germán Vargas volverá al quirófano tras accidente en bicicleta hace dos años: “Quedé mal operado; estoy medio asustado con la operación”

Días después de que el país conociera a través de las redes sociales una fotografía donde Germán Vargas Lleras aparecía acostado en una camilla sometiéndose a exámenes médicos, el exvicepresidente decidió romper su silencio y hablar abiertamente de su condición médica.

Vargas Lleras lo hizo durante una conversación que sostuvo con un grupo de adultos mayores que le preguntaron por la situación del país, las reformas estructurales y, desde luego, por su condición de salud.

“Dios quiera que usted después de este segundo semestre prenda motores muy fuerte”, le dijo una de las señoras.

Vargas Lleras le respondió, hablando de salud: “Yo hace dos años me pegué un totazo en una bicicleta. Iba para Sogamoso y a la altura de Duitama me quebré el fémur en 5 pedazos y me afecté la rodilla y la cadera”.

Estas son las imágenes de la fractura de Germán Vargas Lleras horas después del accidente. | Foto: Instagram | Luz María Zapata @luzmazapata1

Contó que se ha sometido a casi 800 terapias para fortalecer los músculos y reintegrar la marcha. Después de casi dos años, sostiene: “Me hice revisar en Estados Unidos porque seguía cojo y ¿qué me diagnosticaron? Que había quemado mal operado”, reveló.

Los adultos mayores no escondieron su preocupación, pero el líder de Cambio Radical siguió hablando con tranquilidad.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras | Foto: Foto: Colprensa / El País

“En abril me voy a tener que someter a una nueva cirugía donde me van a tener que extraer todos los hierros, la ferretería que tengo incorporada en el cuerpo y volver a arrancar. Es decir, me va a tocar volver a bajar al infierno”.

Dijo que él ha pasado por todos los umbrales del dolor en su vida.

“Cuando lo de la cabeza, las bombas, todo, nunca había sufrido tanto como los dolores y las limitaciones que me impuso este accidente. Para que, después de dos años, me digan que quedé mal operado y volver a empezar. Y con los riesgos que eso implica, porque yo he chupado demasiada anestesia en mi vida”.

Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical. | Foto: Colprensa

Aunque en Colombia quedó mal operado, el líder político se volverá a intervenir quirúrgicamente en su país.

“Desafortunadamente los costos en Estados Unidos son altísimos. Yo tengo una medicina prepagada que me funciona muy bien y me atienden muy bien, por cierto, se llama Sanitas, pero no cubre operaciones en el exterior. Además, acá me siento más cómodo, mejor atendido”, manifestó. Y reconoció: “Estoy medio asustado con la operación, no crean”.

Después de que las señoras lamentaran lo ocurrido con su salud, Vargas Lleras les anunció que estará fuera de circulación entre 3 y 4 meses. “Usted no se puede operar ahora”, coincidieron las mujeres, que creen que es un momento difícil para el país, porque avanza la aprobación de las reformas de Gustavo Petro en el Congreso.