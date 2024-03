Petro lanzó preocupante alerta, si el Congreso hunde sus reformas: “Se desploman de inmediato los sistemas de salud y pensión”

“Si el Congreso no debate, igual se van a caer. Y en esa medida me adelanto, bajo la ley vigente, a construir las transiciones que merece el país, que en el caso pensional es hacía que los hoy adultos mayores, hombres y mujeres que no tienen pensión, que son casi 3 millones de personas que andan en las calles, que no tienen para un plato de sopa, puedan tener un bono pensional”, dijo Petro.