Atención: congresista petrista ponente del Código Electoral señaló al registrador Vega de intervención indebida en el debate; el lunes, primera votación en el Congreso

Con 377 artículos, en la noche del miércoles fue radicada en el Capitolio la ponencia o texto que se discutirá el próximo lunes del proyecto de ley que modifica varios aspectos de la forma de votar en el país, el cual ha generado un duro pulso político en el Congreso.

La iniciativa recibió mensaje de urgencia por parte del Gobierno nacional, lo que hará que este texto de ponencia sea debatido y votado por las comisiones primeras de Senado y Cámara de manera conjunta, el próximo lunes, y, posteriormente, por las plenarias de ambas corporaciones de manera paralela.

Más allá del contenido del proyecto, que moderniza varios aspectos del Código Electoral y del registro civil de los ciudadanos, la iniciativa ha generado una fuerte polémica entre las distintas fuerzas políticas, varias de las cuales se han pronunciado en contra de tramitarlo con la urgencia que el Gobierno quiere.

1- Cómo ponente del @PactoCol de la Reforma al Código Electoral me permito aclarar por que no estoy de acuerdo con la Ponencia de este Proyecto, tiene vicios de inconstitucionalidad y va en contra vía del Programa de Gobierno. pic.twitter.com/2tcKaMMHci — Alirio Uribe Muñoz (@AlirioUribeMuoz) November 23, 2022

Para algunos observadores, se trata también de un pulso entre varios partidos políticos y el registrador Nacional, Alex Vega, luego de los errores de los que fueron víctimas en las elecciones legislativas de marzo pasado y que son atribuibles a la entidad electoral. Tales equivocaciones tuvieron que ser corregidas en el escrutinio por el Consejo Nacional Electoral.

Por el momento, la iniciativa ha recibido críticas de varios sectores de oposición e independientes al gobierno del presidente Gustavo Petro; del exregistrador y senador Humberto de la Calle; de congresistas de la misma coalición oficial, e, incluso, de la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes, la cual le entregó al Presidente una carta con sus objeciones al respecto.

Este miércoles, el ministro del Interior, Alfonso Prada, mostró la disposición del Gobierno nacional a trabajar durante el fin de semana para tratar de llegar a un “consenso” sobre el proyecto de ley y responder las inquietudes que hay parte de algunos sectores políticos.

“Si no logramos consensos, si no logramos claridad absoluta, no tenemos ningún, óiganlo bien, ningún problema en levantar el privilegio de prioridad que genera el mensaje de urgencia, porque no se trata de eso. No vamos a soslayar el debate. No vamos a pupitrear un código de la importancia de este”, aseguró el funcionario ante los representante a la Cámara de la Comisión Primera.

Esto se traduce en que el Gobierno estaría dispuesto a darle una espera al debate sobre la iniciativa, con lo que se descartaría que se aplique en las elecciones regionales de octubre del próximo año. Pese a este pronunciamiento, el primer debate fue agendado para el próximo lunes, con lo que el espacio para el consenso parece reducirse.

Una de las voces críticas ha sido la del representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alirio Uribe, ponente designado del proyecto, y quien afirmó que la iniciativa “tiene vicios de inconstitucionalidad y va en contra vía del programa de gobierno” de la plataforma que acompañó al presidente Petro.

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico y ponente del Código Electoral, Alirio Uribe. FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Una de las principales críticas ha recaído, precisamente, sobre el registrador Vega, a quien Uribe también cuestionó por su papel en medio del trámite de esta iniciativa. “No es posible que el Registrador, que no ha explicado al país las irregularidades de las elecciones en las que se refundieron más de 500 mil votos del Pacto Histórico en Senado, se reúna con políticos en el Congreso y en el Ministerio para liderar esta reforma”, manifestó el congresista de izquierda y aliado de Petro.

Celebramos que el Ministro del Interior @alfonsoprada haya acogido nuestros reclamos frente a debatir y votar el #CódigoElectoral mañana.



Ojalá se retire el mensaje de urgencia para dar un debate detallado y sin afán de uno de los temas más importantes para nuestra democracia. pic.twitter.com/BZ0zGqgBHh — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) November 23, 2022

Y añadió: “Así fuera el mismo código, era el del Gobierno de Duque, de su Registrador y el de sus mayorías en el Congreso, por tanto no puede seguir siendo el código del Gobierno del cambio y de un nuevo Congreso. Manteniendo la politiquería y la corrupción”.

Por el momento el mensaje de urgencia por parte del Gobierno nacional se mantiene y habrá que ver qué pasa en el primer debate de la iniciativa, en las comisiones primeras, previsto para el próximo lunes.