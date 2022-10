Atención: presidente Petro anuncia que se reanudan los diálogos de paz con el ELN

El presidente de la República, Gustavo Petro, despejó las dudas y anunció que oficialmente se reanudan los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, los cuales se habían suspendido por el gobierno del exmandatario Iván Duque por los constantes hechos terroristas por parte de ese grupo subversivo.

El mandatario colombiano, por medio de su cuenta de Twitter, reveló detalles de la reactivación de las conversaciones con el ELN, los cuales anunció el jefe de Estado del Pacto Histórico que se iban a retomar desde su campaña a la Presidencia.

Petro indicó que se reactivan los diálogos de Paz desde el punto en el que los dejó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en donde los negociadores del ELN se quedaron por más de cuatro años en la Habana (Cuba).

“Desde Caracas se reanudan los diálogos de paz oficialmente entre nuestro gobierno y el ELN, junto a los países garantes de Venezuela, Cuba y Noruega”, trinó el presidente Petro.

Y compartió el siguiente comunicado:

El gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), comunica en el país y a la comunidad internacional que han llegado a los siguientes puntos de acuerdo:

1. Reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones.

2. Retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la agenda de marzo 30 de 2016.

3. Anunciar el restablecimiento del proceso de diálogo después de la primera semana del mes de noviembre de 2022

Para el gobierno de Colombia y el LN la participación de la sociedad en este proceso es esencial en los cambios que necesita Colombia para construir la paz.

El gobierno de Colombia y en línea agradeciendo los países de garante: la República de Cuba, el reino de Noruega y la República bolivariana de Venezuela, por su compromiso inquebrantable. Seguido del mismo modo a los invitados especiales la misión de verificación de Naciones Unidas y a la Iglesia Católica.

Desde Caracas se reanudan los diálogos de paz oficialmente entre nuestro gobierno y el ELN, junto a los paises garantes de Venezuela, Cuba y Noruega. pic.twitter.com/FVZnyKJ8IX — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 4, 2022

El comisionado para la Paz, Danilo Rueda, desde Caracas (Venezuela) dio detalles sobre la metodología que se aplicará en el diálogo de paz con el ELN.

Alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. - Foto:

“Lo que se va acordando se va cumpliendo, estamos en esa fase y esto genera una confianza importante, para dejar claro, que el diálogo no es una retórica, esta delegación de paz nos ha dado elementos de profunda confianza, de libertad de varias personas privadas de la libertad desde el pasado 7 de agosto”, anotó Rueda.

Y agregó el funcionario de la Presidencia: “Se ha desescalado la violencia por parte del ELN, con el objetivo de una mejoría con el respeto del derecho a la vida, lo hemos constatado en estas semanas de gobierno”.

Cese unilateral

Hace varios días, el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, reveló que más de diez grupos armados ilegales ya iniciaron la aplicación de un cese unilateral al fuego en varias regiones del país, situación que, según el funcionario de la Presidencia, abona el camino para un cese multilateral.

Uno de los grupos que, según el comisionado, ya empezó un cese unilateral al fuego, es el de la estructura criminal de las denominadas disidencias de las Farc, Estado Mayor de alias Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia.

Según Rueda, también se han sumado algunas oficinas (bandas dedicadas al sicariato), las Autodefensas de la Sierra Nevada, el Clan del Golfo, entre otros.

“Se han sumado ya varios grupos, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, están las AGC (Clan del Golfo), están varias oficinas de ciudades y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada grupo, con su propia identidad, naturaleza y motivación, está expresando su disposición a ser parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar y vamos avanzando”, sostuvo Rueda.