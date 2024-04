Atención | Representante Uscátegui llegó a Colombia retenido en Venezuela: “Me tratan como un criminal cuando no tengo antecedentes”

“Llevaba más de un mes que había avisado a la Embajada de Venezuela acá en Bogotá y a la Cancillería colombiana de todo el mundo que viajaba a la delegación también. Cuando llego allá a las tres de la tarde, pasando por Migración, presento mi pasaporte oficial, me identifico plenamente y me dicen que no, que tengo una anotación en el sistema y que me tengo que regresar en el siguiente vuelo a Bogotá”, relató Uscátegui a SEMANA.