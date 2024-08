Bogotá busca ser la ciudad portuaria más importante de Latinoamérica, ¿cómo lo hará? Secretaria de Planeación habla en SEMANA

Úrsula Ablanque (U.A.): Se expidió el decreto de la Actuación Estratégica Distrito Aeroportuario Engativá. ¿Qué es esto? Es el marco normativo que nos va a permitir tener acciones en el territorio para mejorar tanto la calidad de vida de los pobladores, como en las zonas donde no hay pobladores, además de poder traer e incentivar que haya industria y una plataforma logística relacionada con el tema del aeropuerto.

En las dos zonas extremas de la pieza, es decir, el costado occidental de la pieza y la cabecera de la pista, vamos a tener ya toda la actividad y toda la articulación con los temas logísticos relacionados con el aeropuerto, porque son zonas, por un lado, en tratamiento y desarrollo y, por otro, donde ya hay una actividad industrial. Es decir, la actividad logística y relacionada con el aeropuerto no va a afectar la vivienda porque son dos zonas distintas.

U.A.: No habrá ningún desplazamiento. Precisamente, la primera pieza de la que hablábamos, que es la pieza central, es donde se encuentran en este momento los moradores. Los moradores podrán licenciar o disponer de sus inmuebles o participar en proyectos conforme quieran participar en proyectos, igual como se participa en cualquier otra zona de la ciudad.

Ahora, si ellos no quieren y quieren permanecer o en general no quieren que pasen al territorio, no va a pasar. La dinámica que tenga el territorio en la zona de los pobladores es la misma dinámica que tiene el territorio en cualquier otra parte de la ciudad.