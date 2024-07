Cambio Radical destapa sus cartas: Carlos Fernando Motoa anuncia que presentarán dos reformas y se desmarca de la constituyente

SEMANA: ¿Qué propondrá Cambio Radical en la tercera legislatura en el Congreso?

C. M.: Cambio Radical siempre presenta al inicio de cada legislatura un paquete legislativo. En esta legislatura iríamos muy convencidos de insistir en la reforma a la salud y presentar nuevamente reforma a la justicia. A su vez, plantearemos una serie de proyectos de ley de iniciativa de los congresistas del partido que acompañaremos. Algunos tienen que ver con el tema de la juventud, dado que es una preocupación el desempeño juvenil, que está entre el 17 % y el 20 %, así como la alta tasa de informalidad.

Vale la pena mencionar que estaremos muy atentos a los debates de control político. Es importante el paquete legislativo, pero también importa mucho el control político, la veeduría, generar las alertas en las decisiones malas que está tomando este Gobierno, así como en las equivocadas políticas públicas. Ha sido una característica de Cambio Radical y así seguiremos.

SEMANA: ¿Se ratifican en las primeras dos reformas a la salud que presentaron en el Congreso en este periodo?

C. M.: A principios de este año, Cambio Radical llevó a cabo foros regionales y el tema principal era precisamente la salud. Se hizo con expertos, ligas de usuarios, personal médico y demás actores competentes en temas de salud pública. Hemos nutrido el proyecto de ley con la participación ciudadana, pero los ejes principales se mantienen.

Tiene que ver con fortalecimiento de atención primaria en salud, fortalecimiento de las condiciones laborales del personal médico, aumento de la UPC e incluso una diferenciación de acuerdo a territorios distantes. Nosotros no queremos eliminar las EPS y no busca destruir el sistema, sino corregir las falencias del mismo. No es la primera vez que se presenta. Cambio Radical ha presentado propuestas de reforma a la salud en los últimos cinco años, no es un tema de coyuntura o revancha del Gobierno. Es una preocupación legítima.

SEMANA: ¿También será un proyecto de Ley Estatutaria?

C. M.: Esta también es una reforma a la Ley Estatutaria. En el último periodo no lograron archivarla, pero por la misma dinámica de la Comisión Primera no logramos darle el primer debate. Esperamos que podamos sacarla adelante. El país la exige y reclama.

SEMANA: ¿En qué consiste la reforma a la justicia?

C. M.: Un elemento fundamental es acercar la justicia al ciudadano. Es una preocupación constante en materia de operadores judiciales y de política judicial. Que tenga la posibilidad el ciudadano de tener acceso directo, inmediato y seguro a las denuncias, procesos o litigios que desea establecer. Segundo, buscamos avanzar en la morosidad en materia judicial. Se establecen una serie de mecanismos alternativos, así como se fortalecen otros, de solución de conflictos. También se le darían competencias a otros funcionarios públicos. Son las grandes variables de este proyecto de ley, que entraría por la Comisión Primera.

SEMANA: ¿Qué opina del fast track que propuso el presidente Gustavo Petro?

C. M.: En términos del fast track, nosotros estamos convencidos que la implementación del acuerdo de paz no requiere más marco normativo. En 2016 se cumplió con lo acordado en materia legislativa en el famoso acuerdo del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc. Lo que ha fallado es la implementación por la improvisación, falta de rigor, falta de capacidad técnica de los funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. Han sido más falencias técnicas, humanas, de competencias, de compromiso con la implementación y financiación. El Gobierno ha sido indolente con la implementación. No se requieren más normas, falta voluntad política, verdadero compromiso y rigor en la implementación del mismo.

SEMANA: ¿Y qué opina sobre la asamblea nacional constituyente que debatirá el Congreso?

C. M.: Ha venido mutando. El presidente hace cuatro meses habló de la Asamblea Nacional Constituyente y entendimos que era cumpliendo la carta política. Luego fue modificando su propuesta, luego dijo que era el poder constituyente y, en cuatro meses de debate, ha generado zozobra, inestabilidad política y gran preocupación en el país. Pensamos en no acompañar esa iniciativa, además porque cada vez hay menos precisión. El ministro Cristo decía hace ocho días que sí iban a presentar la propuesta de la constituyente cumpliendo la Constitución. Lo otro sería ir en contra de las normas democráticas, pero a renglón seguido dice que la asamblea entrará en vigor en dos o tres años. ¿Qué sentido tiene? Me parece que vulnera los principios democráticos.

El ministro y el Gobierno se tienen que poner de acuerdo, que precisen qué quieren. Nosotros sí creemos que el presidente de la República quiere perpetuarse, alterar el periodo presidencial, prolongar el mandato del Gobierno por algunos años y tenemos que estar alerta. Generaremos los debates necesarios si se presenta al Congreso. No acompañamos esa iniciativa porque en cuatro meses ha venido mutando, hay cambios sustanciales y está generando una inestabilidad política enorme en el país, que afecta la inversión extranjera.

