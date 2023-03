Canciller Álvaro Leyva responderá en debate de control político en el Congreso por nombramientos cuestionados en embajadas

Este martes, el canciller Álvaro Leyva llegó al Capitolio Nacional para responder a dos debates que tienen que ver con las funciones de su cartera. Se tratará del primer cara a cara del ministro de Relaciones Exteriores con los congresistas, ya que es la primera vez que Leyva asistirá al Congreso en estas funciones.

Leyva llegó hacia las 9:30 de la mañana a un debate de control político en la Comisión Segunda de Senado sobre las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND). El debate ya avanza y algunos congresistas hicieron sus intervenciones.

Por su parte, Leyva ya respondió a los congresistas. Dijo que hay cosas que no se contemplan en el Plan Nacional de Desarrollo pero que se van a implementar. “No puedo amarrar el Estado social de derecho y la Constiución del 91 a un Plan Nacional de Desarrollo”, dijo.

También se refirió al concenso con otros países de la región y cómo influirá eso a Colombia. Por ejemplo, mencionó que en las últimas horas se reunió con el canciller de Brasil y los gobiernos no tendrían la misma visión sobre el Amazonas. “Ya ha presentado algo el presidente Lula que no correspondió a las iniciativas del presidente Petro”, aseguró el canciller.

Leyva invitó a los integrantes de esa comisión a que lo acompañen en sus labores diplomáticas fuera del país. “Yo quisiera que todos los que están aquí presentes y sus colegas de la otra comisión le pudieramos rendir cuentas al Estado todo sobre una muy buena gestión para la República de Colombia”, afirmó el canciller.

A las 10:00 de la mañana Leyva tenía programado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sobre los nombramientos de carrera diplomática y consular, sin embargo, deberá terminar el encuentro en el Senado.

Precisamente, este último punto ha generado cuestionamientos alrededor de las decisiones de la Cancillería. “Llevaremos a cabo nuestro debate de control político en donde está citado el canciller, doctor Álvaro Leyva, esperando que nos cumpla, que le cumpla a la comisión, a la Ley Quinta con estos debates, de los cuales el objetivo principal es hacer seguimiento y conocer las razones por las cuales se están presentando tantos casos de cuestionamientos, tantos casos donde vemos que las funciones administrativas no se están llevando a cabo como debe ser”, afirmó la representante a la Cámara por Santander, Erika Tatiana Sánchez, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción en las últimas horas.

El canciller Álvaro Leyva ha dado declaraciones que han sido cuestionadas por distintos sectores. - Foto: Foto de @CancilleriaCol

La congresista dijo que, como oposición, es importante que el canciller Leyva y el gobierno le cumplan al país y que por eso quieren aportar desde sus funciones constitucionales y políticas.

El pasado 7 de marzo, el vicecanciller Francisco Coy había respondido a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes estos cuestionamientos; sin embargo, eso no habría dejado satisfechos a los congresistas y quieren escuchar al canciller dar las explicaciones.

Coy afirmó que, a corte de 31 de enero de 2023, hay 40 embajadores o jefes de misión acreditados en planta externa, de los cuales 20 son de libre nombramiento y remoción, y 20 hacen parte de carrera diplomática y consular. Hay también 93 cónsules, de los cuales 71 tienen carrera diplomática, dos son de libre nombramiento y remoción, y 20 con provisionalidad.

Los nombramientos consulares son un tema que ha generado distintos reparos. Uno de los más cuestionados es el de Moisés Ninco Daza, el embajador de Colombia en México, quien ha sido criticado porque no contaría con la suficiente experiencia profesional, un título académico, entre otros requisitos para el cargo.

A su vez, varios han cuestionado el nombramiento del cónsul en Ciudad de México, Andrés Hernández, quien fue jefe de prensa de Petro cuando era senador y no contaría con la carrera diplomática.

Un escándalo aparte ha generado la designación de Sebastián Guanumen como cónsul en Santiago de Chile, quien es recordado porque reconoció que se podía “correr la línea ética” en medio de la campaña presidencial y dio lineamientos para atacar a otros excandidatos con fake news y ataques personales.

Guanumen fue el principal estratega digital de Petro en campaña y tampoco tendría mayores conocimientos en términos consulares y diplomáticos.

El Congreso de la República sentará sus posiciones sobre las polémicas de la Cancillería. Bogotá, agosto 18 del 2022. Foto Guillermo Torres Reina / Semana. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Desde los sindicatos de la Cancillería han reclamado que hay otros cargos que no cumplen con la carrera diplomática en otros países, y que a pesar de que tanto el presidente Gustavo Petro como el canciller Álvaro Leyva afirmaron que estos cargos no serían para políticos ni a personas cercanas al mandatario, eso no se habría cumplido en su totalidad.

“Hemos visto casos profundamente preocupantes y no veo voluntad realmente de cumplir un compromiso de campaña por parte del señor presidente”, aseguró el presidente del Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex), Francisco Burchardt.

El nombramiento de Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México es el que más cuestionamientos ha generado. - Foto: Moisés Ninco

En cambio, han exaltado los nombramientos de carrera como el de Carlos Arturo Morales en Canadá. “¡Felicitamos al embajador Carlos Arturo Morales, quien representará a Colombia en Canadá! Con casi 40 años en el servicio exterior, y condecorado con la Orden de San Carlos, el embajador Morales representa la experiencia, competencia y compromiso de la carrera diplomática y consultar”, aseguraron desde la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), otro de los sindicatos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por ahora, el ministro Leyva se enfrentará por primera vez en un cara a cara en el Congreso. Se sabe que será cuestionado por la oposición, especialmente luego de varias tormentas que se han generado por su gestión y por las declaraciones que ha hecho, como por ejemplo, decir que si fuera indígena “ya habría quemado el país”.