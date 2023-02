“No veo voluntad de cumplir un compromiso de campaña por parte del presidente”: sindicato de la Cancillería por caso Guanumen

La designación de Sebastián Guanumen, el cuestionado estratega digital de la campaña presidencial de Gustavo Petro, como cónsul en Santiago de Chile ha generado un gran revuelo en la diplomacia colombiana. No solo porque es recordado por reconocer que se puede “correr la línea ética”, sino porque no estaría preparado para el cargo que requiere de conocimiento, experiencia y habilidades en múltiples funciones fundamentales para los colombianos y los chilenos que deseen llegar al país.

En entrevista con SEMANA, el presidente del sindicato de la Cancillería, Francisco Burchardt, dio detalles de por qué cuestionan ese nombramiento, anuncia que evalúan acciones legales contra el Ministerio.

Sebastián Guanumen fue el estratega digital de Petro en campaña que reconoció que se debía "correr la línea ética". - Foto: .

SEMANA: ¿Cuál es la denuncia que hacen en el caso de Sebastián Guanumen que fue designado cónsul en Santiago de Chile?

FRANCISCO BURCHARDT (F.B.): Hacemos una revisión de lo que viene pasando con los nombramientos en las oficinas consulares, que son las de mayor exigencia para Cancillería, porque es donde se atiende a la población colombiana en el exterior y muchos extranjeros que vienen para Colombia que quieren visitar el país por cualquier razón. Por esta carga y funciones exigen la mejor gente preparada, las personas con la idoneidad profesional necesaria para asumir esta responsabilidad. Vemos que hay unos nombramientos, en el caso de Santiago de Chile, que no cumplen con esta idoneidad, esta preparación. El llamado es a que los colombianos reciban el mejor servicio posible y eso lo pueden dar las personas de carrera diplomática.

En el caso que más nos tiene preocupados es Santiago de Chile, porque ya había ahí una persona de carrera diplomática, en un rango de embajador. Más allá del nombre, es una persona que lleva 25 años preparándose para ser embajador de carrera diplomática en el cargo de cónsul general. Y es reubicado en la embajada como segundo, donde llega también una persona política que está cuestionada por la justicia y para hacerle espacio a una persona muy cercana de la campaña del actual Gobierno. Aquí hay un doble error, porque estamos removiendo o reubicando una persona preparada para ello que se ha preparado para eso. Doble mensaje totalmente negativo, retirar personas de carrera para incluir personas de fuera del ámbito de Cancillería.

SEMANA: ¿Cuáles son los problemas de fondo de tomar estas decisiones?

F.B.: Que lo que tiene que asumir esa persona es liderar un equipo, la mayoría personas de carrera diplomática y servirle a los colombianos en 33 diferentes trámites, que está atender las personas privadas de la libertad, colombianos en el exterior en Chile, que reciba las denuncias o testimonios de las víctimas de la violencia en Colombia; el día a día de expedir pasaportes, cédulas, dar certificados de supervivencia, todos trámites importantes para la comunidad que muy seguramente el señor Guanumen no va a conocer y se va a apoyar en equipo de trabajo. Entonces, en vez de él ser el líder, el que enseñe, va a ser la persona que va a tener que recibir eso por varios meses, en una curva de aprendizaje, por su falta de experiencia todos estos trámites.

SEMANA: ¿Qué llamado le hacen al canciller Álvaro Leyva desde el sindicato?

F.B.: El 7 de octubre de 2022 le pedimos una cita al señor ministro, lastimosamente no ha atendido nuestro llamado. Hemos hecho un llamado conjunto con las otras organizaciones que tienen seno en Cancillería, sin embargo, ni siquiera nos han contestado estas solicitudes. Hay un silencio ante nuestras peticiones sobre nombrar personas de carrera y mejorar el servicio de los colombianos a través de los aplicativos tecnológicos que soportan el trabajo consular, un diálogo constante, pero es imposible, no sabemos qué está pasando y cuál es la negativa de la administración en cabeza del señor ministro Álvaro Leyva a conversar y dialogar con los trabajadores organizados, no solamente para los intereses de los trabajadores sino para los de todos los colombianos en el exterior y en Colombia que acudan a las oficinas de Cancillería.

SEMANA: En campaña y cuando entró el nuevo Gobierno tanto el ministro Leyva como el presidente Petro dijeron que esos cargos no serían para la clase política o para pagar favores, ¿cree que eso se está cumpliendo?

F.B.: No. Hace unos meses decía que apenas empezamos el Gobierno hay que darle tiempo para que comience a demostrar ese compromiso. Ya pasamos de seis meses y hemos visto casos profundamente preocupantes y no veo voluntad realmente de cumplir un compromiso de campaña por parte del señor presidente.

La designación de Moisés Ninco como embajador de Colombia en México también ha despertado polémica. - Foto: Yeremi Ruiz

SEMANA: ¿Hay otros casos de nombramientos diplomáticos con los que tampoco estén de acuerdo?

F.B.: Sí. Tenemos el tema de México en la embajada, vamos a revisar legalmente ello. Nos tiene muy preocupados que se estén convalidando y que se estén utilizando experiencias académicas que no vemos referencia con la experiencia profesional. Y no quiero sonar ofensivo pero uno no puede decir que por participar en algún ejercicio académico ya tiene la experiencia para asumir la labor de un embajador. Es todo un país con el que tenemos una agenda muy nutrida, comercial, política, histórica, cultural, pero también pensemos en todas las quejas que tenemos de colombianos que han llegado a México y que consideran que han sido maltratados que no pueden ingresar, que son deportados y que lo mejor es un embajador de carrera que pueda asumir el diálogo constante con las autoridades mexicanas. Tenemos un tema de trata de personas, tráfico de migrantes, drogas, es una gran agenda bilateral y multilateral con México que debe ser asumida por una persona que debe estar preparada con los estudios y la experiencia profesional idónea.

SEMANA: Para confirmar, se refirere concretamente a Moisés Ninco, ¿correcto?

F.B.: Exactamente.

SEMANA: ¿Tomarán acciones legales en contra de estos nombramientos?

F.B.: Sí, todas las posibilidades están sobre la mesa, las estamos estudiando desde el equipo que nos apoya jurídicamente se está analizando. No puedo adelantarme a decir que ya tenemos preparadas las acciones jurídicas sobre ello pero todas las opciones están sobre la mesa.