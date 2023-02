Sindicato de la Cancillería reclama que Sebastián Guanumen no tiene la experiencia necesaria para ser cónsul en Chile

El nombramiento Sebastián Guanúmen como cónsul en Chile, el líder de la estrategia digital en la campaña del presidente Gustavo Petro que fue cuestionado por sus lineamientos éticos, ya genera revuelo dentro de la Cancillería.

Desde el Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex) aseguraron que no están de acuerdo con esa designación, especialmente porque no cuenta con una carrera diplomática ni la experiencia para el cargo.

“Sobre los nombramientos en Cancillería con el Decreto 0214 de 2023, se nombró a Sebastián Camilo Guanumen Parra como cónsul general de Colombia en Santiago de Chile, quien carece de experiencia en el servicio exterior, ni es parte de la carrera diplomática”, alertaron desde el sindicato de la Cancillería.

En Semrex reclaman que quien se venía desempeñando en el cargo contaba con una amplia trayectoria en el servicio consular. Se trata de René Correa Rodríguez, embajador de carrera con más de 25 años de experiencia en el servicio exterior colombiano. Tras la decisión de posesionar a Guanumen, Correa fue trasladado a ser segundo en la Embajada de Chile a través de un decreto.

Desde el sindicato de la Cancillería señalan que Correa estará bajo el mando del embajador de ese país, Temístocles Ortega. Pero tampoco están de acuerdo con ese nombramiento por sus líos judiciales en el país, “quien fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción que ocurrieron cuando fue gobernador del departamento del Cauca entre 2012 y 2015″, reclamaron desde ese sindicato.

Cuestionaron que no se trata de un asunto menor, ya que Ortega y Guanúmen tendrán la gran responsabilidad de representar a los miles de colombianos que se encuentran radicados en ese país, uno de los que mayores presencia registra de connacionales en el mundo.

En los 'petrovideos' se evidenció la estrategia de Guanumen contra el excandidato presidencial Federico Gutiérrez. - Foto: Twitter: @GuanumenSeb / SEMANA

“Según últimos datos del (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), el 12 % de los migrantes en Chile son colombianos, lo que representa un aproximado de 240.000 personas, siendo Colombia el cuarto país con mayor número de migrantes en Chile después de Venezuela, Perú y Haití”, reclamaron desde la Cancillería.

Igualmente, señalan que los consulados son la parte técnica del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que desde allí se adelantan labores como la asistencia y atención de los colombianos en el exterior. En el caso de Guanumen, tendría que liderar la realización de 33 trámites consulares, entre ellos, atención a víctimas en el exterior, población detenida, personas con vulnerabilidad, pasaporte, visas, asuntos de notariado y registro, entre otros.

“Como Semrex creemos que los connacionales en Chile merecen que el consulado general esté a cargo de un funcionario capacitado, con la experiencia que se requiere para atender las complejas situaciones en la que se encuentran nuestros connacionales”, reclamaron desde el sindicato.

Por eso, le hacen un llamado al canciller Álvaro Leyva para que haga un control previo de las personas designadas en esos importantes consulados. “Los 240 mil connacionales merecen una atención de calidad. Desde Semrex estudiaremos la posibilidad de demandar dichos nombramientos”, dijeron.

Sebastián Guanumen direccionaba de forma cuestionable la estrategia digital de Petro en campaña. - Foto: Pantallazo petrovideo

Luego de haberse posesionado el Gobierno, el ministro Leyva afirmó que los cargos diplomáticos no serían para políticos ni para pagar favores. “Esto no es para la clase política, esto no es para regalarlo, es para gozar de todos los conocimientos”, dijo.

Asimismo, el presidente Petro hizo énfasis en eso desde la campaña y que no nombraría a personas investigadas por corrupción. Sin embargo, no es lo que está sucediendo.

Petro afirmó entonces que esos cargos no serían para “los hijos de los presidentes y los amigos y amigas de la clase política colombiana, incluso muchos incursos en corrupción”.

Cabe recordar que Sebastián Guanumen ganó reconocimiento en medio del escándalo de los ‘petrovideos’, en los que se evidenció que a través de lineamientos cuestionables buscó que Petro llegara a la Presidencia.

El exsenador Temístocles Ortega será embajador en Chile a pesar de su investigación en la Fiscalía. 1 de agosto de 2012. Foto: Guillermo Torres/Semana - Foto: Guillermo Torres

Esto incluía campañas de desprestigio y ataques, incluidas fakes news, contra los demás candidatos en contienda. En una de esas grabaciones que llegaron a SEMANA, Guanumen reconoce que “la línea ética se va a correr un poco”, cuando otros asesores del petrismo le preguntaban si era correcto lo que estaban haciendo.

A pesar de los múltiples cuestionamientos y la aparente falta de experiencia para el cargo, el Gobierno lo designó como cónsul en Chile, lo que ha generado reclamos por parte de múltiples sectores.