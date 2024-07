Carlos Alonso Lucio dice que con llegada de Cristo al Gobierno, a Petro se le acabó el “cuentico” del cambio: “¿Cuál renovación?”

CARLOS ALONSO LUCIO: Es un paso hacia la búsqueda de la recomposición de las coaliciones en el Congreso, es un paso de acuerdos políticos. Eso es lo primero. Lo que queda claro es que Gustavo Petro no es ningún cambio, es el ala izquierda de la política tradicional. Con la llegada de Juan Fernando Cristo al Gobierno se les acabó el cuentico del cambio y la renovación, ¿cuál renovación? Petro, desde hace muchos años, es parte de la clase política, él es el ala izquierda de la política tradicional. No hay nada nuevo. Lo segundo, puede preguntarse antes de entrar a la Constituyente, si efectivamente el acuerdo gira en torno a la Constituyente. Yo creo que hay unos acuerdos por debajo de la mesa que son mucho más concretos y que son lo que verdaderamente los mueven.

C.L: ¿Ya acordaron la elección del Procurador? ¿Qué acordaron sobre la elección de los tres magistrados de la Corte Constitucional en el próximo año? Es decir, las coaliciones políticas y burocráticas no son de reformas. Esa es la presentación social del tema, lo otro son los acuerdos burocráticos, los negocios, los contratos porque ese es el lenguaje de esa clase política que está en el gobierno con Petro. Ahora, hablemos de la Constituyente, en mi opinión no pasa de ser un sirirí político del Presidente.

C.L.: Porque, aunque Juan Fernando Cristo haya intentado precisar que están hablando de una Asamblea Nacional Constituyente, conforme a los procedimientos constitucionales, al otro día Gustavo Petro volvió a hablar de lo que él llama proceso constituyente y acuerdo nacional. El proceso, en términos del Presidente, es el constituyente del marxismo radical de Antonio Negri, uno de los ideólogos de cabecera del presidente: el poder constituyente entendido como un proceso para derribar el concepto de la institucionalidad democrática. Que no se nos convierta la discusión de la Constituyente en un globo de distracción sobre los problemas reales del país. ¿Qué pasa con las elecciones de 2026? Ese es un tema concreto. Me parece que el solo planteamiento de la Constituyente desajusta la certidumbre política que tiene que tener la sociedad sobre el cumplimiento de las elecciones del 26. Lo primero que una Constituyente amenaza es el calendario electoral en dos años porque cambiará las reglas de juego por definición, para eso son. Por eso, no hay que hacerle el juego al Presidente.