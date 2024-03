Centro Democrático expresó “irrestricto apoyo” a presidente del Senado, Iván Name, tras rechazar constituyente de Petro

Name calificó la iniciativa de una “amenaza” al Congreso y a la democracia. “Es de suma gravedad que el presidente de Colombia haya planteado literalmente un golpe institucional. No se trata de interpretaciones, no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del jefe de Estado provenga una amenaza a la democracia y al Congreso”, destacó.