Centro Democrático sale en defensa de Uribe Vélez y manda fuerte recado a Petro: “Respete las decisiones de la justicia”

La decisión del Juzgado Primero Especializado de Antioquia no pasó desapercibida para el presidente Gustavo Petro, quien reaccionó a esta determinación de la justicia a través de su cuenta personal de X. El jefe de Estado lanzó un duro mensaje, que por muchas personas fue tomado como desafiante ante las decisiones judiciales.

“La impunidad no nos lleva sino a más violencia”, fue el mensaje que posteó el mandatario tras conocerse la decisión de absolver a Uribe Vélez.

Centro Democrático sale en defensa de la familia Uribe

“Presidente, no pretenda confundir. Respete las decisiones de la justicia. La impunidad es la que usted a diario quiere promover nombrando gestores a algunos de los peores criminales que ha tenido el país. La impunidad es ver cómo en Colombia se registra una masacre cada 6 días. La impunidad es ver cómo, durante este Gobierno, ya van más de 590 secuestros. La impunidad es ver cómo los grupos ilegales ya controlan más de 500 municipios en el país”

En una segunda publicación, el jefe de Estado aseguró que un crimen internacional no puede quedar en la impunidad, y que de ser necesario acudirá a instancias internacionales para buscar la justicia.

“Un crimen internacional de lesa humanidad, como haber asesinado sistemáticamente los miembros de la UP, con asesinato de niños incluido, lanzar operaciones de asesinato de civiles indefensos sistemáticamente, no puede quedar en la impunidad por el temor de un juez. Las normas del mundo hablan de que si la justicia de un país no es capaz de juzgar a los criminales contra la humanidad, lo hace un tribunal internacional”, escribió Petro.