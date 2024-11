“Gracias a Dios”: Álvaro Uribe tras conocer la decisión de un juez que absolvió a su hermano Santiago Uribe en el caso de Los 12 Apóstoles

“Tal vez los robos de la salud, que en Caprecom, Saludcoop, Café Salud y otras vinculan de vieja data a algunos de sus capataces beneficiarios de impunidad, mantienen tan preocupado al presidente que no alcanzó a darse cuenta de que el sacerdote que también aparece como cabecilla de Los 12 Apóstoles fue absuelto por la justicia y dijo no tener relación alguna ni conocimiento de que mi hermano fuera paramilitar”, escribió el líder de derecha el pasado miércoles.

Uribe —quien siempre ha insistido en que a su hermano le montaron un complot para atacarlo a él por su papel de expresidente— añadió: “No tiene la culpa Gustavo Petro de que sus preocupaciones por la inseguridad, el narcotráfico, la extorsión generalizada, lo lleven a no entender que un expolicía dijo que no le constaba que en la hacienda La Carolina entrenaban paramilitares, que simplemente oía el rumo r. Debe recordarse que allí estaba el Ejército”.

Y en otro mensaje le envió unas contundentes palabras: “Petro mañana nos vemos con lo de mi hermano, que no me meteré con el suyo porque el mío no fue a las cárceles a sobornar bandidos para que me eligieran”.