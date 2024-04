César Gaviria se va contra la reforma pensional y dice que sería un engaño más de Petro: “No hay plata para eso”

Sumado al polémico y lento debate, el exmandatario pide que su escrito sea socializado con todos los senadores para que, según él, no vayan a cometer un error al aprobar un articulado que no tiene sustento fiscal y afectaría directamente las pensiones de los colombianos.

El expresidente César Gaviria le envió una carta a Iván Name, presidente del Senado, en la que critica la reforma pensional. Dice que no tiene sustento fiscal. | Foto: esteban vega la-rotta-semana / SENADO

Con esos argumentos, Gaviria quiere demostrar que el costo de esta reforma haría que fuera inviable y obligaría a tramitar una nueva tributaria para conseguir los recursos, situación que golpearía el bolsillo de los colombianos. “Nuestra débil tasa de crecimiento económico no nos permite confiar en que la tributación sea la solución para subsanar esta grave deficiencia en nuestro sistema de seguridad social en los años venideros. El Banco Mundial ha dicho que el crecimiento bajo puede durar hasta una década y estamos casi en el último lugar en tasa proyectada de crecimiento 1,3 por ciento. Sin embargo, podría ser factible eliminar muchos de los subsidios que actualmente otorga la nación. Pero hacer esto no se puede de manera precipitada”.

Como en el articulado se habla de extender las pensiones a todos los ciudadanos sin excepción, el expresidente cree que incluir a quienes no han cotizado sería quebrar el sistema, pues el presupuesto nacional no alcanzaría, ya que “el costo de este enfoque es descomunal”. El expresidente le dice a Name que ningún país en el mundo ha podido sacar adelante una reforma que abarque a toda la población y que Colombia no será el primero en hacerlo.