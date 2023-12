Christian Garcés ratificó denuncias contra el presidente Gustavo Petro y pidió a la Comisión de Acusación citar a Armando Benedetti

Por esa razón, Garcés considera que no hay garantías en la Comisión de Acusación ya que hace un par de semanas había recusado a estos congresistas por integrar el Pacto Histórico y por dar declaraciones a favor del presidente Petro cuando estalló el escándalo por los audios entre Armando Benedetti y Laura Sarabia.

“Negaron las recusaciones por pertenecer al mismo partido lo cual hace no haya garantías. No hay garantías en la Comisión de Acusación y se han demorado en el proceso, lo cual crea una incertidumbre”, dijo el congresista.

En la diligencia de ampliación no estuvo Wilmer Carrillo del partido de la U quien es el otro investigador en los procesos contra el mandatario y, por ahora, no se conoce la razón de su inasistencia. Además, estuvo el equipo de abogados del presidente Gustavo Petro pero no dejaron ingresar a la abogada del congresista Garcés porque se trataba de una sesión reservada.