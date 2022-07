Citarán primer debate de control político en el Senado por supuesto desfalco de los Ocad-Paz

Hace tan solo una semana los congresistas se posesionaron y ya quieren aprovechar todas las herramientas que tienen para hacerle control al Estado. Varias de las figuras más visibles y votadas en las pasadas elecciones se unieron para convocar a un debate de control político a varias entidades del Gobierno por el supuesto desvío de recursos de los Ocad-Paz.

Se trata de Jota Pe Hernández, Humberto de la Calle, el ingeniero Rodolfo Hernández y Ariel Ávila, quienes harán parte de la Comisión Primera del Senado. “Hoy radicaremos nuestro primer debate de control político por presunta corrupción en Ocad-Paz. Siete entidades deben venir a Senado a explicar qué pasó con casi 8 billones de pesos”, anunció Jota Pe Hernández, senador de la Alianza Verde.

En la solicitud que le presentarán a la Secretaría del Senado en las próximas horas, citan a debate de control político a la directora del DNP, Alejandra Botero; al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo; y Juan Carlos Vargas, alto consejero para la Estabilización y Víctor Muñoz director del Dapre.

Además, se pide invitar a la procuradora Margarita Cabello, el fiscal Francisco Barbosa y el contralor general Felipe Córdoba.

Entre los puntos que presentaron en el cuestionario piden información sobre las investigaciones que se han adelantado sobre esos hechos. Solicitan que se revise si hay responsabilidad fiscal por parte de algunos funcionarios por esas supuestas irregularidades.

Algunos de los citados al Congreso ya han contestado acerca de esos cuestionamientos en otros espacios. La directora del DNP, Alejandra Botero, señaló que hasta el momento no se ha encontrado ninguna prueba para afirmar que esos recursos fueron desviados. Pidió a quienes han expuesto estos hechos instaurar las denuncias correspondientes.

“Por favor denuncien, somos los primeros en querer acompañar las investigaciones y ese proceso porque somos los primeros interesados en que, si hay alguna irregularidad, esta se pruebe y ejercer los mecanismos correspondientes”, comentó Botero hace unos días.

Por su parte, el alto consejero para la Estabilización, Juan Carlos Vargas, también respondió esos cuestionamientos. Dijo que se han adelantado las investigaciones correspondientes al interior de la dependencia del Gobierno y que no se tolerará ningún acto de corrupción.

“El Gobierno no tolera ningún acto de corrupción en la implementación de los acuerdos de paz. No tolera, no tolerará y a su vez hace una invitación a quien tenga conocimiento con las respectivas pruebas, alcaldes, gobernadores, funcionarios, o personal que tenga algún indicio que instale las denuncias ante los órganos competentes. Somos los primeros interesados en que se haga claridad a una serie de informaciones que se han venido presentando en los últimos días”, aseguró el alto consejero para la Estabilización.

Cabe aclarar que ninguno de los dos estaba en el cargo cuando se habría presentado este hecho. A cargo del DNP estaba Luis Alberto Rodríguez y el alto consejero para la Estabilización era Emilio Archila. Ambos también han asegurado que no tuvieron responsabilidad en los hechos que se les endilgan. De hecho, Archila fue el que en su momento denunció presuntas irregularidades y supuestos peajes de los alcaldes para la aprobación de proyectos de los Ocad-Paz.

Varios de los que citan a este debate de control político han dicho que su principal propósito será enfrentar la corrupción, una de las principales banderas con las que llegaron al Capitolio. Jota Pe Hernández fue uno de ellos. “Tengo muchas ganas de encontrar corruptos y sacarlos a la luz”, comentó el senador de la Alianza Verde.

El mismo propósito tiene Rodolfo Hernández, quien logró quedar en el segundo lugar en las pasadas elecciones con más de 10 millones de votos, lo que le dio el derecho a una curul en el Congreso. El ingeniero tuvo como una de sus principales banderas la lucha contra la corrupción, por lo que ha dicho que en el Legislativo hará lo mismo.