Colombia podría enfrentarse a juicio internacional por falta de mantenimiento de helicópteros rusos MI, denunció congresista

El representante a la Cámara, Julio César Triana, de Cambio Radical, denunció que desde la Embajada de Rusia en Colombia le alertaron que si no se realiza este mantenimiento, ese país podría entrar en un litigio internacional que termine afectando al país.

“Por si fuera poco, la Embajada de Rusia afirmó que el Gobierno colombiano se podría enfrentar a un proceso de arbitraje internacional para dar solución a la disputa de estos contratos, pero que no lo han hecho porque quieren agotar el diálogo; diálogo que, al parecer, el Gobierno no está dispuesto a tener”, aseguró el congresista del Huila.

3️⃣ Y por si fuera poco, la Embajada de Rusia afirmó que 𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐢́𝐚 𝐞𝐧𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐚 𝐮𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐫𝐛𝐢𝐭𝐫𝐚𝐣𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 para dar solución a las disputa de estos contratos, pero que no lo… pic.twitter.com/RYcHqgNxv0

Un documento que compartió Triana, uno de los puntos de la respuesta que le dieron, dice: “Según las condiciones contractuales, la parte rusa puede iniciar arbitraje internacional contra el Ministerio como mecanismo de solución de disputas”. A pesar de que aclaran que primero se deben buscar salidas conversadas entre ambas partes para llevar a cabo ese proceso, sin embargo, eso hasta el momento no se ha dado.

Senador petrista confiesa que no usa helicópteros del Gobierno por miedo: “Les dije a militares que tampoco se monten”

Contexto: Senador petrista confiesa que no usa helicópteros del Gobierno por miedo: “Les dije a militares que tampoco se monten”

En ese sentido, desde Rusia le dijeron a Triana que esperan que desde la compañía NASC S.A. hay disponibilidad de cumplir con los contratos vigentes para el mantenimiento de las aeronaves pero que eso no se ha adelantado por decisión del Gobierno colombiano.

El congresista cuestionó que todo esto evidencia que ha sido el gobierno de Gustavo Petro el que no ha querido adelantar este mantenimiento. Es claro que el único que no ha querido cumplir es el Gobierno nacional… Vale la pena preguntarse, ¿cuál es la razón para negarse a que se hagan las respectivas revisiones y mantenimiento de las aeronaves que se encuentran abandonadas en un hangar? Ojalá esta negligencia y terquedad por parte del Gobierno Nacional no esté afectando la capacidad operativa y de inteligencia de nuestras Fuerzas Militares”, cuestionó el congresista, que anunció un debate de control político en el Congreso al ministro de Defensa Iván Velásquez el próximo 4 de junio para que responda por esta situación.