“Con tanto consumidor habitual, va a tocar que a las sesiones no lleguen trabados”: Uscátegui lanza pulla a congresistas que usan drogas

El Congreso le volvió a decir ‘no’ a un proyecto que buscaba regular el consumo de sustancias psicoactivas de forma recreativa. En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en su primer debate, la iniciativa se hundió con 18 votos en contra y 15 a favor.

El debate se calentó rápidamente entre congresistas que apoyan establecer buenas prácticas para el consumo y aquellos que consideran inviable la propuesta. El representante José Jaime Uscátegui lideró la oposición, incluso lanzando una dura pulla hacia aquellos parlamentarios que han confesado su uso de marihuana.

El congresista del Centro Democrático fue enfático en su posición en contra de los puestos de atención al consumo que se propusieron en el articulado.

“Si van a poner un puesto de atención al consumo, que arranquen por ponerlo en el Congreso de la República. Porque cuando tenemos tanto consumidor habitual, ahora nos va a tocar controlar que a las sesiones no nos lleguen trabados para así poder dar un debate serio, transparente y que reclama la ciudadanía”, dijo el representante en su intervención.

Incluso, en medio del debate, el congresista Juan Carlos Losada aceptó el reto del representante del Centro Democrático de hacerse una prueba de sangre para revisar si aparecen sustancias psicoactivas.

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por Bogotá. - Foto: Esteban Vega

Uscátegui rápidamente se remangó la camisa en muestra de que está abierto a la prueba. “De aquí no me voy hasta que no me saque sangre. El que nada debe nada teme”, dijo el congresista.

Acepto el reto que @JuanKarloslos me planteó en el marco del debate del Proyecto de Ley que pretende regularizar el expendio y consumo de drogas en el país, para hacernos un test de drogas junto a todos los miembros de la Comisión Primera de la Cámara Representantes. pic.twitter.com/rX81ZNuSDA — Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) March 21, 2023

Losada, congresista del Partido Liberal, respondió: “Llamen de una vez al médico del Congreso y que saque a ver. Yo le aseguro que a usted le sale el whisky que no me sale a mí. Es más, a usted le debe salir el azúcar de los señores a los que usted defiende, a mí no”.

“Yo hace 15 años no consumo ninguna sustancia. Ni alcohol, ni drogas, ni marihuana. Nada. Y, sin embargo, promuevo la libertad que tienen los ciudadanos”, agregó Losada.

Se hundió el proyecto

José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Uscátegui celebró que hayan logrado hundir la iniciativa. “Ha sido un gran día para la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, éramos ponentes de un proyecto de ley que quería hacer del consumo de drogas una práctica generalizada, común, autorizada, libre, en todos los espacios públicos del país. No podemos llegar a ese extremo, hay que apostarle a la prevención, pero prevenir no es fomentar el consumo de un veneno que esclaviza a millones de jóvenes en Colombia y en el mundo”, aseguró Uscátegui.

De los 33 congresistas que estaban presentes, 18 respaldaron una proposición de archivo para que hundiera la iniciativa. Mientras tanto, 15 votaron para que no se archivara y continuara el debate.

Uno de los que lo defendió, además de Losada, fue el representante Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde. Según dijo, el proyecto buscaba garantizar por parte del Estado la protección a las personas que en edad adulta deciden consumir algún tipo de sustancia psicoactiva.

Representante a la Cámara por Valle del Cauca, Duvalier Sánchez. - Foto: UTL del congresista.

“Pueden tener algún problema, pero se le debe garantizar por parte del Estado no la estigmatización, ni la criminalización, ni la prohibición, sino la atención médica en salud pública, que pueda disminuir los riesgos, que pueda mitigar los daños a la salud”, aseguró Sánchez.

El congresista de la Alianza Verde dijo que el propósito de la iniciativa es que se deje de ignorar que hay consumidores adultos que toman esa decisión y que lo que falta son rutas de atención para estas personas que tienen consumos problemáticos.

“Lo entendieron así 15 compañeros que votaron a favor de que se discutiera el proyecto y 18 a favor de que se archivara”, afirmó el congresista. Anunció que lo volverán a presentar en la siguiente legislatura. “Sigue siendo necesario que en Colombia, donde según la última encuesta de MinJusticia hay más de 650 mil consumidores, pues tengan unas garantías en términos de salud pública”, señaló.