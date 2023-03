Volvieron a archivar proyecto de ley en el Congreso que buscaba regular sustancias psicoactivas

El Congreso le volvió a decir no a un proyecto que buscaba regular el consumo de sustancias psicoactivas de forma recreativa. En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se discutió el proyecto de Ley Estatutaria N° 091 de 2022 de Cámara “por medio del cual se protegen los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a salud promoviendo buenas prácticas de cuidado, reducción de riesgos y mitigación de daños en los usos y consumos de sustancias psicoactivas en el territorio nacional”.

Los autores son los representantes Daniel Carvalho y Juan Carlos Lozada (Partido Liberal), además, está acompañado de los congresistas: Juan Sebastián Gómez, Jennifer Pedraza, Jaime Raúl Salamanca, Katherine Miranda, Alejandro García, Olga Lucia Velásquez, Duvalier Sánchez, Cristian Danilo Avendaño, Elkin Rodolfo Ospina y Julia Miranda.

Como siempre sucede en este tipo de debates, la confrontación entre los distintos sectores fue intensa. De hecho, uno de los hechos que más llamó la atención fue una discusión que se generó entre el representante uribista José Jaime Uscátegui, que se opuso al proyecto, y Losada. El congresista del Centro Democrático ‘retó' a hacerse una prueba de sangre en el recinto para saber si es consumidor de sustancias psicoactivas.

El Congreso de la República ha discutido en varias ocasiones la posibilidad de regular algunas sustancias que hoy son ilícitas. - Foto: Tomada de la cuenta en Twitter: @PalomaValenciaL

Uscátegui celebró que hayan logrado hundir la iniciativa. “Ha sido un gran día para la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, éramos ponentes de un proyecto de ley que quería hacer del consumo de drogas una práctica generalizada, común, autorizada, libre, en todos los espacios públicos del país. No podemos llegar a ese extremo, hay que apostarle a la prevención pero prevenir no es fomentar el consumo de un veneno que esclaviza a millones de jóvenes en Colombia y en el mundo”, aseguró Uscátegui.

De los 33 congresistas que estaban presentes, 18 respaldaron una proposición de archivo para que hundiera la iniciativa. Mientras tanto, 15 votaron para que no se archivara y continuara el debate.

Uno de los que lo defendió, además de Losada, fue el representante Duvalier Sánchez de la Alianza Verde. Según dijo, el proyecto buscaba garantizar por parte del Estado la protección a las personas que en edad adulta deciden consumir algún tipo de sustancia psicoactiva.

Según Carvalho en el país habría más de 650 mil consumidores de sustancias psicoactivas. - Foto: Freepik

“Pueden tener algún problema pero se le debe garantizar por parte del Estado no la estigmatización, ni la criminalización, ni la prohibición, sino la atención médica en salud pública que pueda disminuir los riesgos, que pueda mitigar los daños a la salud”, aseguró Sánchez.

El congresista de la Alianza Verde dijo que el propósito de la iniciativa es que se deje de ignorar que hay consumidores adultos que toman esa decisión y que lo que falta son rutas de atención para estas personas que tienen consumos problemáticos.

“Lo entendieron así 15 compañeros que votaron a favor de que se discutiera el proyecto y 18 a favor de que se archivara”, afirmó el congresista. Anunció que lo volverán a presentar en la siguiente legislatura. “Sigue siendo necesario que en Colombia, donde según la última encuesta de MinJusticia hay más de 650 mil consumidores, pues tengan unas garantías en términos de salud pública”, señaló.

Los representantes a la Cámara Juan Carlos Losada (izq.) y Daniel Carvalho son los autores del proyecto que se archivó. - Foto: SEMANA

Otro de los que defendió la iniciativa fue el congresista Daniel Carvalho, quien es recordado por reconocer que consume marihuana frecuentemente. Carvalho afirmó que la prevención ya está dada por otras normas vigentes y que el proyecto no propone que hayan carros dispensarios de sustancias psicoactivas en los barrios.

“Estamos reconociendo que en unos lugares la gente ya consume cosas, y entiendo que no nos guste, pero la verdad es que sucede. No es simplemente ponernos las gafas para no ver lo que pasa y hacernos los locos. Lo que hace es condenar a más gente a que muera”, aseguró el congresista.